UE concorda em aliviar sanções para empresários russos – EUobserver – CMIO

A União Europeia fornecerá alívio de sanções a empresários russos encarregados de empresas de fertilizantes e produtos químicos, informou o jornal EUobserver na quinta-feira, citando fontes diplomáticas.

De acordo com o relatório, o acordo de última hora ocorreu após conversas de embaixadores de 11 horas à margem de uma cúpula da UE em Bruxelas. Trata-se do fundador da EuroChem, Andrey Melnichenko (e sua esposa Aleksandra), do CEO da PhosAgro, Andrey Guryev, do principal acionista do Grupo Acron, Vyacheslav Kantor, do proprietário da Uralchem, Dmitry Mazepin, bem como do fundador da Rusagro, Vadim Moshkovich. Todos eles estão atualmente sujeitos a congelamentos de ativos e proibições de vistos existentes na UE.

Sob o acordo de quinta-feira, os países da UE poderão descongelar o dinheiro dos empresários se for “estritamente necessário” para agilizar os embarques de alimentos e fertilizantes, principalmente para a África.

No entanto, os Estados-Membros da UE terão de “consultar” a Comissão da UE antes que eles possam ir em frente, diz o relatório.

“Embora os seis russos ainda sejam os prováveis ​​beneficiários de quaisquer derrogações, seus nomes não serão explicitamente mencionados em uma nova lista branca de fertilizantes da UE, como nas propostas iniciais da UE”, disse. Relatórios do EUobserver.

O acordo surge no momento em que um acordo mais amplo da UE sobre a nona rodada de sanções anti-Rússia foi anunciado na sexta-feira.

A Lituânia e a Polônia teriam ameaçado atrasar todo o esquema se fossem forçados a participar de um descongelamento em toda a UE das fortunas dos magnatas dos fertilizantes. No entanto, os pesos pesados ​​da UE, França, Alemanha e Holanda, apoiados por Bélgica, Itália, Portugal e Espanha, tiveram “empurrado para um degelo de fertilizante” em nome da segurança alimentar global.

“Não podemos arriscar a fome e a escassez de alimentos durante [EU] regras de sanções impraticáveis ​​para as autoridades portuárias”, um diplomata não identificado disse ao EUobserver.

