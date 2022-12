Metade da região de Kyiv continua sem eletricidade

“O trabalho de restauração continua na região de Kiev. As condições climáticas complicam o processo – chuva e neve levam ao congelamento e quebras de linha. No entanto, os engenheiros de energia estão trabalhando em modo aprimorado. Por decisão de Ukrenergo, as interrupções de energia de emergência continuam na região de Kiev. Cerca de 50% da região ainda está sem eletricidade”, escreveu Kuleba em seu canal no Telegram.