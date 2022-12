OTAN reforça presença no Kosovo — CMIO

A força de paz da KFOR estabelece patrulhas adicionais no norte da região após um aumento nas tensões entre Belgrado e Pristina

A missão de manutenção da paz liderada pela OTAN no Kosovo (KFOR) expandiu sua implantação na parte norte da região separatista da Sérvia. A mudança foi anunciada na sexta-feira, um dia depois de Belgrado ter pedido oficialmente à KFOR que permitisse o retorno de até 1.000 policiais sérvios ao Kosovo, acusando o governo de etnia albanesa em Pristina de “aterrorizante” sérvios locais.

Postando no Twitter, a missão disse: “Desde outubro, reforçamos nossa presença, inclusive com tropas e patrulhas adicionais no norte de Kosovo esta semana.” A KFOR acrescentou que espera uma coordenação estreita de todos os atores, pedindo-lhes que “abstenha-se de demonstrações provocativas de força” para garantir a segurança na região.

As tensões entre a Sérvia e o Kosovo aumentaram na semana passada, quando manifestantes sérvios ergueram barricadas na parte norte do Kosovo para protestar contra a prisão de um ex-policial, acusado de atacar uma patrulha policial do Kosovo.

Na quarta-feira, oficiais de etnia albanesa substituíram seus colegas sérvios em North Mitrovica, o maior município de maioria sérvia no norte de Kosovo. Eles conseguiram fazê-lo apesar de uma vitória esmagadora do partido local Lista Sérvia, já que todos os seus membros renunciaram no mês passado em protesto contra o plano agora extinto de Pristina de proibir as placas sérvias em Kosovo.













Na quinta-feira, o presidente sérvio Aleksandar Vucic pediu oficialmente à KFOR o retorno de até 1.000 policiais ao Kosovo, com base em uma disposição da Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim ao ataque da OTAN à ex-Iugoslávia em 1999. Também permite Belgrado enviar o seu pessoal militar e policial para o Kosovo em determinadas situações, incluindo se o “vida tranquila e normal” de sua população está ameaçada.

Vucic acusou o primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, de “querendo destruir os sérvios em Kosovo-Metohija.” Ele também enfatizou que os sérvios locais não estão dispostos a “sofrem seu terror” não mais.

No entanto, os planos de enviar a polícia sérvia para o Kosovo foram contestados pelos EUA. O enviado especial do Departamento de Estado para a região, Gabriel Escobar, afirmou que Washington deu a Kosovo “garantias de segurança muito firmes.”

A KFOR opera no Kosovo desde 1999, quando as forças da OTAN completaram sua campanha de bombardeio contra a Sérvia. A força tem atualmente 4.000 soldados no local para salvaguardar a paz na região.