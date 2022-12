UE autoriza nacionalização de gigante energética alemã – Reuters — CMIO

A Uniper foi levada à beira da falência devido à interrupção das entregas de gás da Rússia sancionada

A Comissão Europeia (CE) aprovou a aquisição do importador de gás Uniper pelo governo alemão, informou a Reuters na sexta-feira.

A aquisição foi supostamente aprovada sob o regulamento de fusões da UE após a conclusão de que a aquisição proposta não levantaria preocupações de concorrência. A comissão também ainda precisa aprovar o resgate da Uniper sob as regras de auxílio estatal, o que significará essencialmente uma nacionalização total, escreve a Reuters.

“A transação foi motivada pela atual crise energética europeia, em particular a cessação das entregas de gás russo e o forte aumento nos preços do gás, que resultou na Uniper, maior importador de gás russo da Alemanha, exigindo injeções de capital significativas para evitar sua insolvência,” a Comissão foi citada como tendo dito.

Na próxima semana, em uma reunião extraordinária de acionistas planejada, os investidores da Uniper devem aprovar o resgate da empresa, que deve custar mais de € 51 bilhões (US$ 54 bilhões).

A maior comercializadora de gás da Alemanha, a Uniper, sofreu uma das maiores perdas da história corporativa do país devido à disparada dos preços da energia e à interrupção dos fluxos de gás de seu principal fornecedor, a Rússia. O governo se apressou em resgatar a Uniper para evitar um efeito dominó no setor de energia do país.

No mês passado, a Uniper disse que estava buscando bilhões de euros em compensação da Gazprom da Rússia pelo gás natural não entregue e abriu um processo de arbitragem. A Gazprom Export disse que não reconheceu a violação de contratos ou a legitimidade dos pedidos de indenização declarados.

