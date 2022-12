Britânicos lutando para se manter aquecidos em casa – pesquisa – CMIO

Muitos vão dormir mais cedo para reduzir os custos de aquecimento neste inverno, mostram dados do ONS

Um quarto dos adultos britânicos está lutando para se manter aquecido em suas casas enquanto reduz o uso de energia diante dos custos crescentes, de acordo com uma nova pesquisa do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS).

O relatório, publicado na quinta-feira, mostra que 23% dos adultos ocasionalmente, quase nunca ou nunca conseguiram se manter confortavelmente aquecidos em suas salas de estar nas últimas duas semanas.

Os dados do ONS indicaram que 63% dos adultos usavam menos gás e eletricidade devido ao aumento do custo de vida, e 96% desses adultos usavam menos calefação.

Quando questionados sobre as medidas que estavam a tomar para se aquecerem neste inverno, 82% dos inquiridos afirmaram estar a usar mais roupa ou cobertores, 46% apenas a aquecer os quartos que utilizam, 31% estavam a usar bolsas de água quente ou aquecedores de micro-ondas, enquanto 27 % iam dormir mais cedo.

Outras medidas incluíram reduzir o uso de secadoras e máquinas de lavar, bem como tomar banho ou tomar banho menos.

De acordo com o ONS, muitas residências já reduziram o uso de energia, com 34% dos adultos entrevistados dizendo que a redução do aquecimento afetou negativamente sua saúde ou bem-estar como resultado.

A pesquisa do ONS sobre o “impacto das pressões de inverno” também descobriu que 16% dos adultos temem que a comida acabe antes de terem dinheiro para comprar mais, e 19% reduziram o tamanho das porções. O estudo mostrou que 17% estão comendo alimentos que já passaram da data de validade.

A pesquisa com quase 5.000 famílias britânicas ocorre quando a inflação do país atingiu 10,7% em novembro, um pouco abaixo dos 11,1% do mês anterior, mas ainda bem acima da taxa de 2% almejada pelo Banco da Inglaterra.

