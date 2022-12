Vestígios de cocaína foram encontrados em residência de ex-premiês do Reino Unido, revela mídia

O pó branco foi alegadamente encontrado na propriedade de Chevening – uma mansão de 115 quartos tradicionalmente concedida ao secretário de Relações Exteriores – no verão passado (no hemisfério norte), dias antes de Truss ganhar a corrida à liderança do partido e se tornar primeira-ministra.

Fontes afirmam que a droga da classe A (que inclui heroína, cocaína e LSD) estava presente em pelo menos duas festas – uma realizada no final de agosto, no auge da campanha política de Truss, e outra no primeiro fim de semana de setembro, poucos dias antes de conseguir o cargo.

Outras fontes disseram que pó branco semelhante foi encontrado nos escritórios do número 10 de Downing Street, depois de duas festas realizadas durante o lockdown quando Boris Johnson estava no comando do governo do Reino Unido, informa The Guardian.