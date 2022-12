As nações ocidentais usaram o conflito na Ucrânia como pretexto para destruir o que restava da liberdade de expressão, diz Sonja van den Ende

A UE está planejando atingir os canais de mídia russos com o nono pacote de sanções, congelando os ativos da ANO TV-Novosti, empresa controladora da RT, e revogando as licenças daqueles poucos veículos que ainda os mantêm dentro do bloco.

A RT falou sobre o novo ataque planejado contra a mídia russa com Sonja van den Ende, uma jornalista holandesa, que acredita que a crise em curso se tornou um pretexto para intensificar a repressão de anos à liberdade de expressão no Ocidente.

“É isso que os países ocidentais estão fazendo desde o início da operação militar especial, antes mesmo disso. Mesmo antes da guerra na Síria, guerras no Iraque, Afeganistão, Líbia”, Van den Ende disse.

Mas agora intensificou muito, e a gente vê todo dia coisas novas surgindo. Eles claramente querem controlar a mídia, isso é o que eles já fazem, e tudo o que é dito a favor da Rússia ou apenas neutro sobre a Rússia é imediatamente banido em todos os lugares.

A Alemanha tem repetidamente visado a RT e sua divisão de língua alemã RT DE em particular. A mais recente iniciativa na área foi lançada esta semana pela deputada Andrea Lindholz, presidente do grupo parlamentar CDU/CSU, que propôs a criação de um gabinete especial de informação para enfrentar “Desinformação russa.”

O MP alegou a alegada “o perigo da propaganda russa e da desinformação na Alemanha não deve ser subestimado”, especialmente devido aos problemas econômicos “quando tudo está ficando mais caro, existe o risco de que as pessoas se tornem mais receptivas a falsificações pró-Rússia.”

A iniciativa questionável ocorre quando a Alemanha já está passando por protestos em massa, observou van den Ende, expressando esperança de que os cidadãos do país só “protestar mais”.

“A próxima parte, a liberdade de expressão acabou. O que resta então? Eles não têm vida. Eles não podem mais pagar suas contas, não podem dizer o que querem. É uma ditadura total”, ela disse.

Eles pregam a democracia e a liberdade, e fazem o contrário.

O principal objetivo de tais atividades é manter o controle sobre a narrativa da mídia, e o establishment ocidental simplesmente teme que os meios de comunicação russos o violem, acredita o jornalista.

“A ameaça que eles imaginam é que talvez alguma verdade apareça, que eles não estão contando o que realmente está acontecendo”, disse. Van den Ende disse.