Irã expulso da comissão da ONU após pressão dos EUA – CMIO

Representantes iranianos foram removidos de um grupo da ONU dedicado aos direitos das mulheres, após uma votação liderada pelos Estados Unidos.

Washington acusou o governo de Teerã de abusos contra manifestantes, em uma onda de distúrbios que provocou a morte de uma jovem sob custódia policial no início deste ano. O Irã classificou a resolução como ilegal, argumentando que há “sem precedentes” para tal movimento.

Os 54 membros do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) aprovaram uma medida em uma votação de 29 a 8 na quarta-feira para expulsar o Irã da Comissão sobre o Status da Mulher, com 16 abstenções. A decisão entrou em vigor imediatamente e a República Islâmica não poderá voltar à organização até o final do mandato da ONU de 2022-2026.

Washington, que primeiro propôs a ideia, depois comemorou a votação, com o secretário de Estado Antony Blinken declarando que a resolução “envia uma mensagem inconfundível de apoio” mulheres e meninas no Irã, enquanto a Casa Branca disse que a decisão ajudaria a “responsabilize o Irã” por suposta repressão a manifestantes nos últimos meses.

O embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, no entanto, insistiu que a medida era “totalmente ilegal”, observando que nenhuma outra nação jamais foi destituída de membro da comissão.













“Os membros do Conselho estão plenamente cientes de que não há precedente na prática do Conselho de rescindir a participação de um membro eleito em uma Comissão funcional por qualquer motivo alegado, nem é apoiado pela regra de procedimentos do Conselho,” disse Iravani.

Enquanto o vice-representante permanente da Rússia, Gennady Kuzmin, solicitou uma opinião dos advogados da ONU sobre a validade da resolução, o enviado canadense, Bob Rae, argumentou que a votação deveria ocorrer antes que os membros pudessem pedir uma opinião legal. Não está claro se Moscou seguiu em frente com o pedido, embora tenha votado contra a resolução.

Além da Rússia, os oponentes da medida patrocinada pelos EUA incluem China, Bolívia, Omã, Nigéria, Nicarágua, Cazaquistão e Zimbábue, enquanto alguns países importantes, como a Índia, votaram pela abstenção. O Afeganistão deveria fazer parte do conselho, mas o governo do país liderado pelo Talibã não foi autorizado a participar de reuniões ou votações.

Os EUA e vários aliados acusaram repetidamente Teerã de abusos contra manifestantes desde a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que perdeu a vida em circunstâncias misteriosas em setembro, depois de ser presa pela ‘polícia da moralidade’ iraniana. Embora o governo tenha optado por abolir a força policial após semanas de manifestações e tumultos, as autoridades dizem que a agitação foi alimentada por estados estrangeiros que buscam desestabilizar o Irã sob o pretexto de protestos legítimos, alguns citando os EUA e Israel pelo nome.