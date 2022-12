China se irrita com ‘coerção econômica’ dos EUA – CMIO

Pequim acusou Washington de “abusar” dos controles de exportação em meio a relatos de que os EUA planejam reduzir as vendas de tecnologia para a China

A China condenou o governo dos EUA após relatos de que planeja colocar dezenas de empresas de tecnologia chinesas em uma lista negra comercial que as impediria de comprar certas peças e componentes americanos, apelidando o movimento “coerção econômica flagrante”.

Questionado sobre o esquema de Washington para penalizar cerca de 36 empresas de tecnologia, relatado pela primeira vez no início desta semana pela Bloomberg e pelo Financial Times, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que a decisão prejudicaria gravemente as relações comerciais entre os dois países.

“Os EUA têm ampliado o conceito de segurança nacional, abusando das medidas de controle de exportação, envolvendo-se em tratamento discriminatório e injusto contra empresas de outros países e politizando e armando questões econômicas e de tecnologia científica”, disse. Wang disse a repórteres na quarta-feira, acrescentando: “Isso é uma flagrante coerção econômica e intimidação no campo da tecnologia.”













De acordo com o plano dos EUA, que, segundo a Bloomberg, pode entrar em vigor já nesta semana, o Departamento de Comércio colocaria as empresas chinesas na chamada ‘Lista de Entidades’, proibindo-as de comprar alguns produtos fabricados nos EUA, a menos que obtenham um licença especial de exportação. A principal fabricante de chips da China, Yangtze Memory Technologies, deve ser incluída na lista

De acordo com o Financial Times, a medida faz parte de um esforço mais amplo de Washington para “visam empresas de tecnologia chinesas que acreditam ameaçar sua segurança”, tendo já imposto fortes controles de exportação no início deste ano, o que tornou muito mais difícil para as empresas chinesas obter semicondutores e equipamentos usados ​​para fabricar chips de computador.

Wang também foi solicitado a comentar sobre um novo projeto de lei apresentado no Congresso dos EUA esta semana que visa cortar empresas de tecnologia chinesas de bancos americanos, dizendo que Washington está abusando de seus poderes para “impede deliberadamente as empresas chinesas” enquanto promete proteger os direitos das empresas locais.

“A violação das regras internacionais acabará por sair pela culatra para os próprios EUA”, Wang acrescentou.

Desde que assumiu o cargo, o presidente Joe Biden adotou muitas das mesmas políticas hostis em relação à China de seu antecessor, Donald Trump. Além de continuar uma guerra comercial de baixo nível visando principalmente empresas de tecnologia, Biden enviou navios de guerra americanos através de águas contestadas na costa da China quase mensalmente, ao mesmo tempo em que ignorou repetidas advertências de Pequim para cessar todos os contatos diplomáticos diretos com Taiwan, que A China considera fazer parte de seu território soberano.