Congresso dos EUA aprova projeto de lei para evitar paralisação do governo – CMIO

A legislação temporária dará aos legisladores mais uma semana antes que o financiamento acabe

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei de gastos temporário para evitar uma paralisação do governo, enquanto os legisladores debatem um pacote de financiamento maior no valor de quase US$ 2 trilhões. A expectativa é que o Senado adote a medida ainda nesta semana.

O Congresso aprovou o financiamento de curto prazo em uma votação de 224 a 201 na quarta-feira, com todos os democratas na Câmara votando a favor do projeto ao lado de nove republicanos, e os membros restantes do Partido Republicano votando contra.

A legislação estenderá o financiamento até 23 de dezembro e evitará uma paralisação do governo, ganhando tempo enquanto o Congresso negocia os detalhes de um projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão para o próximo ano. Enquanto os dois principais partidos continuam a discordar sobre certas disposições, os negociadores do Congresso anunciaram que concordaram com uma estrutura mais ampla para o projeto na terça-feira, sugerindo que podem estar no caminho de um acordo antes que o governo fique sem dinheiro.













O Senado pode votar a medida temporária de gastos já na quinta-feira, informou a CNN, e o presidente Joe Biden deve assinar o projeto de lei quando chegar à sua mesa.

Os republicanos que se opõem ao projeto de lei de curto prazo argumentaram que isso permitiria que o pacote de gastos maior fosse aprovado pouco antes de o Partido Republicano assumir o controle da câmara baixa do Congresso. Em vez disso, eles pressionaram para estender o financiamento até janeiro, quando seu partido teria mais influência nas negociações, mas acabaram perdendo para os democratas e um punhado de republicanos dissidentes.