Índia organiza o primeiro grande evento desde que assumiu a presidência do G20 – CMIO

O Fórum Global da Índia (IGF) em Dubai está sendo encabeçado pelo ministro das Relações Exteriores de Nova Delhi

O India Global Forum (IGF), que acontece nos Emirados Árabes Unidos esta semana, tornou-se o primeiro encontro internacional de alto nível organizado por Nova Delhi desde que assumiu a presidência do G20.

A Índia substituiu a Indonésia como nação presidente do clube das principais economias em 1º de dezembro e continuará no cargo por um ano.

A sessão do India Global Forum, que acontece em Dubai entre os dias 12 e 16 de dezembro, reuniu importantes políticos, empresários e figuras culturais da Índia, dos Emirados Árabes Unidos e de outros países.

O encontro é encabeçado pelo ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, com personalidades como o ministro da IA ​​e economia digital dos Emirados Árabes Unidos, Omar Sultan Al Olama, e o editor bilionário dos EUA, Michael Bloomberg, também entre os palestrantes.

O evento enfoca as relações bilaterais entre a Índia e os Emirados Árabes Unidos, finanças climáticas, tecnologia e investimentos. Seu outro objetivo principal é discutir as aspirações globais da Índia por meio de sua presidência do G20.













“O mundo está em uma conjuntura crítica de várias maneiras, seja no combate às mudanças climáticas ou na turbulência econômica global. É mais importante do que nunca que nações, empresas e influenciadores busquem um terreno comum e trabalhem em resultados positivos para impacto global”, O fundador e presidente do IGF, Manoj Ladwa, disse.

“Nossa edição dos Emirados Árabes Unidos do Fórum Global da Índia, que é o primeiro grande evento global após a ascensão da Índia à presidência do G20, permitirá exatamente isso.”

O encontro está programado para terminar na sexta-feira com o primeiro UAE India Awards, destinado a celebrar as principais personalidades e empresas que impulsionam a cooperação entre as duas nações, que de acordo com os organizadores do IGF “vai de vento em popa”.