Ex-funcionário do Twitter condenado por espionagem — CMIO

Ahmad Abouammo condenado a mais de três anos de prisão por vazar informações pessoais dos usuários da plataforma para o governo saudita

Um tribunal distrital dos EUA condenou o cidadão americano-libanês Ahmad Abouammo a três anos e meio de prisão por vazar informações privadas de usuários do Twitter para a família real saudita. A decisão na quarta-feira veio depois que Abouammo foi considerado culpado por um júri em agosto de espionagem em nome da Arábia Saudita.

Abouammo havia trabalhado para o Twitter e era responsável por ajudar a supervisionar as parcerias de mídia da empresa no Oriente Médio e Norte da África. Descobriu-se que ele fazia parte de um esquema para obter as informações pessoais dos usuários, incluindo números de telefone e datas de nascimento, para um agente saudita.

A promotoria havia inicialmente buscado uma pena de prisão de pouco mais de sete anos, afirmando que queria uma sentença forte o suficiente para dar o exemplo e “impedir que outros na indústria de tecnologia e mídia social vendam os dados de usuários vulneráveis.”

Acredita-se que Abouammo foi encarregado de transmitir informações confidenciais dos sistemas internos do Twitter para ajudar as autoridades sauditas a identificar e localizar usuários de interesse que criticaram o governo saudita. Por sua ajuda, ele teria sido compensado com um relógio de $ 42.000 e duas transferências eletrônicas de $ 100.000.













Um agente do FBI que testemunhou no caso afirma que, depois que Abouammo deixou o Twitter em maio de 2015, ele continuou a ajudar os sauditas contatando ex-colegas de trabalho e encorajando-os a verificar contas sauditas específicas ou a remover postagens especificadas por agentes como violadoras dos termos do site. de serviço.

O Departamento de Justiça dos EUA também afirmou acreditar que outros dois homens participaram do esquema – outro ex-funcionário do Twitter e um homem suspeito de ajudar o governo saudita. Ambos são suspeitos de terem fugido para a Arábia Saudita para escapar das autoridades americanas.

Nem o Twitter nem o governo saudita divulgaram uma resposta oficial à decisão.