Veterano da Força Aérea dos EUA libertado pela Rússia – mídia – CMIO

Um cidadão dos EUA foi libertado da custódia russa em uma troca de prisioneiros com a Ucrânia, informou a Casa Branca. Tanto a mídia de Kiev quanto a americana o identificaram como Suedi Murekezi, veterano da Força Aérea dos EUA, nascido em Ruanda.

A notícia sobre Murekezi foi divulgada por Andrey Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. O americano foi incluído na última troca de prisioneiros de guerra com a Rússia, twittou o funcionário na quarta-feira. Segundo Yermak, Kiev recebeu 64 soldados ucranianos como parte do acordo.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, confirmou que um cidadão americano foi libertado, mas se recusou a identificá-lo, citando questões de privacidade.













Vários meios de comunicação dos EUA também confirmaram sua libertação. A ABC News informou que seu correspondente esteve presente na troca e falou com Murekezi logo após.

O irmão do detido libertado, Sele, disse ao The Washington Post que seu irmão havia sido parcialmente libertado em outubro, mas permaneceu em liberdade condicional, impedido de deixar o território controlado pela Rússia. A ABC News alegou que não poderia sair porque não tinha passaporte americano e estava efetivamente “encurralado.”

O lado russo até agora não comentou a troca.

De acordo com a mídia ocidental, Murekezi nasceu em Ruanda, embora sua família tenha fugido para os Estados Unidos após o genocídio de 1994. A imprensa disse que ele serviu na Força Aérea dos EUA por oito anos antes de se aposentar em 2017. Residente de Minnesota, ele teria se mudado para a Ucrânia devido à regulamentação relaxada de criptomoedas, na qual ele estava interessado. Segundo a família de Murekezi, ele foi levado sob custódia russa em junho na cidade de Kherson.