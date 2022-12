O ‘escândalo do Catar’ do Parlamento Europeu é apenas a ponta de um iceberg de corrupção – CMIO

A UE só agora está considerando a adoção de proteções relacionadas ao lobby que deveriam ter sido implementadas há muito tempo

Em um escândalo de corrupção que atinge o cerne da governança da União Europeia, a vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, da Grécia, foi destituída de suas responsabilidades pelo Parlamento da UE, teve seus bens congelados e foi acusada após a polícia teria encontrado “sacos de dinheiro” na residência dela.

Também houve uma batida na casa de um eurodeputado belga, Marc Tarabella, vice-presidente da delegação da UE para as relações com a península árabe. As autoridades belgas fizeram outra visita ininterrupta à casa de um assistente de outro eurodeputado. No início desta semana, as autoridades revistaram os escritórios do Parlamento da UE como se fosse uma cena de crime comum, supostamente apreendendo dados. Até agora, 1,5 milhão de euros foram apreendidos em residências particulares, com a promotoria federal belga acusando as quatro pessoas presas e acusadas de “participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.” Acontece que os funcionários supostamente envolvidos são acusados ​​​​de também fazer lobby para viagens sem visto UE-Catar e encobrir o histórico de direitos trabalhistas do Catar.

Para uma instituição como a União Européia, que prega constantemente a outros países sobre como limpar seu ato, você pensaria que eles teriam algumas grades de proteção fortes para evitar o tipo de coisas que essas acusações alegam. Esse não é o caso. “As alegações são de extrema preocupação, muito sérias. disse uma presidente da Comissão Européia incomumente medida, Ursula von der Leyen. Ela propôs um órgão de ética independente para definir regras para as instituições da UE “onde há regras muito claras,” acrescentando que “Seria um grande passo adiante.” Quer dizer que isso ainda não existia? Por que não?













Aqueles que acreditam que as instituições democráticas ocidentais praticam o que pregam constantemente podem se surpreender ao saber que a falta de freios e contrapesos para prevenir a corrupção em casa é realmente impressionante. No início deste ano, por exemplo, três representantes do Congresso dos EUA introduziram legislação bipartidária para fechar brechas que permitem o financiamento estrangeiro de think tanks, funcionários do governo e eleições. “No momento, os governos estrangeiros são capazes de financiar secretamente think tanks para impulsionar suas próprias agendas, contratar ex-funcionários públicos e oficiais militares para fazer lobby por seus interesses e fazer com que seus agentes levantem milhões de dólares para campanhas políticas”. explicou o patrocinador do projeto de lei, o congressista Jared Golden.

É quase como se a corrupção sistêmica fosse apenas um segredo aberto que se beneficia de um omertà, já que muito poucos funcionários realmente parecem querer reconhecer ou abordar o problema.

Quando von der Leyen teve a oportunidade de abordar o assunto com a imprensa de Bruxelas na segunda-feira, ela bloqueou os jornalistas – para grande frustração deles, da qual eles não tinham vergonha expressando sobre Twitter. De acordo com o Politico, um jornalista até gritou com von der Leyen quando ela estava saindo, “Você não respondeu a nenhuma das perguntas.” Não é exatamente o tipo de comportamento que você esperaria de alguém que fala rotineiramente em responsabilizar outras pessoas por corrupção, falta de transparência e outras práticas antidemocráticas.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, retratou o escândalo como algo que está acontecendo na UE, em vez de um fenômeno pelo qual ela é realmente responsável por meio de suas práticas sistêmicas, na pior das hipóteses, ou, na melhor das hipóteses, pela falta de salvaguardas relacionadas ao lobby. “Não se enganem: o Parlamento Europeu, caros colegas, está sob ataque. A democracia europeia está sob ataque. E nosso modo de abrir sociedades democráticas livres está sob ataque”, disse Metsola.

Os comentários de Metsola ecoam reportagens da grande imprensa referindo-se a um “Corrupção no Catar” escândalo na UE, mas deve ser considerado antes de tudo um problema de corrupção da União Europeia. Transferir a culpa para o Catar deixa a UE fora de perigo e dá a falsa impressão de que os problemas começam e terminam com um único país. Quantos outros países poderiam estar desfrutando de condições semelhantes “arranjos de lobby” com pessoas em posições de poder e influência política em Bruxelas?

A Transparência Internacional sugere que esse tipo de coisa é bastante comum. “Este não é um incidente isolado. Ao longo de muitas décadas, o Parlamento permitiu o desenvolvimento de uma cultura de impunidade, com uma combinação de regras e controles financeiros negligentes e uma completa falta de supervisão ética independente (ou mesmo qualquer).” disse o diretor da ONG, Michiel van Hulten.

Outro problema com esse fiasco para a UE é que ele prejudica suas mensagens bem elaboradas, que constantemente levam a dois pontos. O primeiro ponto é o quão virtuosa e justa a Europa quer que as pessoas acreditem que ela é. Este escândalo destaca uma questão suja em um canto escuro que ninguém nunca evoca e, finalmente, mancha sua auréola, que eles estão constantemente brandindo. O segundo ponto que a UE sempre promove – e que tudo isso atrapalha – é como a Rússia é responsável por todas as feridas autoinfligidas pela UE porque a UE é tão inocente e infinitamente competente e confiável, sem absolutamente nenhum interesse oculto ou especial.

A corrupção na UE parece ser relativa e aberta para ser usada como moeda de troca ou para aumentar ou diminuir a pressão. O bloco recentemente bloqueou fundos para a Hungria sob o pretexto de que as instituições do país são tão frágeis que o dinheiro poderia ser usado para alimentar a corrupção. Mas quando a Hungria concordou em suspender seu veto a mais financiamento para a Ucrânia, de repente o financiamento foi desbloqueado e as preocupações com a corrupção desapareceram.

Se tudo isso é apenas a ponta visível do iceberg quando se trata de atividades obscuras na UE, qual é o tamanho do iceberg real? E alguém está interessado em realmente cavar mais fundo para descobrir?