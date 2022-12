Israel expulsará ucranianos – mídia – CMIO

Habitação gratuita para ucranianos já foi estendida muitas vezes, diz Ministério do Bem-Estar

As autoridades israelenses disseram a cerca de 100 ucranianos, que fugiram para o estado judeu em meio ao conflito com a Rússia, para desocupar moradias patrocinadas pelo governo, de acordo com relatos da mídia local.

Os refugiados foram informados sobre a decisão na semana passada, revelou a emissora N12 na quarta-feira.

Cerca de 15.000 refugiados não judeus chegaram a Israel durante o conflito na Ucrânia, alguns dos quais receberam moradia gratuita. Mas o Ministério da Previdência já deixou claro que essa assistência não será indefinida.

“Não sabemos o que vai acontecer a seguir” um dos refugiados, que enfrenta a necessidade de deixar um apartamento patrocinado pelo governo na cidade de Ashdod, disse ao N12.

Outra ucraniana afetada pela virada está alegando que sua família não tem outra escolha a não ser “vá para a praia e monte uma barraca lá.”













O presidente do Shalu, um grupo que fornece apartamentos para refugiados em cooperação com as autoridades israelenses, insistiu que as pessoas, algumas delas idosas e com deficiências, “são instruídos a simplesmente ‘sair’ sem receber uma solução.”

Quando abordado em seu movimento específico para despejar os 100 ucranianos, o Ministério do Bem-Estar explicou que “o contrato com uma das operadoras que hospedam os refugiados de guerra chegou ao fim.”

No entanto, garantiu aos repórteres que “os inquilinos que não podem financiar acomodação devido a uma condição médica ou física receberam alternativas em um hotel”.

“O período de residência patrocinada pelo Estado para os refugiados de guerra foi inicialmente limitado a três meses e foi estendido várias vezes”, disse. o ministério também apontou.

A situação dos ucranianos é complicada pelo fato de não serem oficialmente reconhecidos como refugiados em Israel, o que os torna inelegíveis para abrir contas bancárias ou encontrar empregos legais.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Polônia cobrará refugiados ucranianos por moradia

Israel não é o único país que está reduzindo a ajuda aos refugiados ucranianos. Na quinta-feira, o parlamento da Polônia votou a favor de emendas que exigem que os ucranianos paguem parcialmente por sua acomodação no país, a partir de março, enquanto também endureceu o sistema de benefícios para quem chega do estado vizinho.