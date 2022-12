Report This Content

Kurti chegou a Praga no início do dia para apresentar o pedido de adesão do Kosovo. Ao chegar, ele foi recebido pelo ministro tcheco de Assuntos Europeus, Mikulas Bek, informou a emissora RTK.

A expectativa é que o presidente sérvio Aleksandar Vucic anuncie a resposta de Belgrado ao pedido do Kosovo no final do dia. Além disso, Vucic vai contar os detalhes do pedido de Belgrado para o envio de tropas e forças policiais para Kosovo e Metohija, região fronteiriça onde as tensões com Kosovo aumentaram no início desta semana.

Segundo o presidente sérvio, alguns Estados-membros que apoiam a candidatura do Kosovo à adesão à UE violam o artigo 49 do Tratado da União Europeia sobre as condições de entrada.

Em 2008, uma força controlada pela Albânia na província sérvia do Kosovo e Metohija proclamou unilateralmente a independência de Belgrado e lançou uma campanha de reconhecimento internacional. O Ministério das Relações Exteriores do Kosovo declarou que garantiu o reconhecimento de 116 Estados-membros da ONU. Dos 27 países-membros da UE, cinco — Chipre, Grécia, Romênia, Eslováquia e Espanha — não reconheceram a soberania do Kosovo.

Em 2016, a União Europeia e o Kosovo assinaram o Acordo de Estabilização e Associação, que confirmou a intenção de Pristina de aderir ao bloco e a sua disponibilidade para realizar as necessárias reformas políticas, econômicas, comerciais e de direitos humanos.

Panorama internacional Líderes do Kosovo assinam solicitação para adesão à União Europeia, diz mídia





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News

