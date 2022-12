Presidente peruana apela ao Congresso para reduzir prazo de eleições antecipadas

Pressionada pelos protestos que eclodiram no Peru após a destituição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo, a nova presidente do país,

“Nem a violência nem o radicalismo vão acabar com um governo legítimo. Não há espaço para medo, mas há espaço para coragem, união e esperança para um país que merece mais de seus políticos. Por isso, em resposta aos pedidos dos cidadãos, quero reafirmar a proposta do meu governo de acelerar os preparativos para as eleições. A partir disso, apelo ao Congresso para que tome as melhores decisões para encurtar o prazo e implementar as reformas necessárias”, disse Boluarte, em discurso na cerimônia de encerramento do ano letivo na Escola de Oficiais Militares.