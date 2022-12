Oficiais do Exército dos EUA investigaram fotos de equipamentos BDSM – mídia – CMIO

Os soldados fizeram poses sexualmente sugestivas usando equipamento de escravidão e máscaras de cachorro, enquanto estavam de uniforme

O Exército dos EUA está investigando vários oficiais que tiraram fotos sexualmente explícitas de si mesmos usando equipamento BDSM, informou o USA Today na segunda-feira citando oficiais do Exército.

As fotos foram divulgadas nas redes sociais na semana passada e mostravam os soldados do sexo masculino em uniformes ou partes de seus uniformes, usando correntes, couro e máscaras de cachorro. Algumas das fotos mostravam poses de atos sexuais ou brincadeiras de submissão, enquanto outras mostravam um oficial com uma máscara de cachorro parado em um aeródromo.

De acordo com a agência, o tráfego interno de e-mail do Pentágono sugeriu que as fotos foram tiradas em uma base no Havaí, onde acredita-se que os soldados estejam baseados.

“O Exército do Pacífico dos EUA está ciente do conteúdo encontrado nas mídias sociais que reflete as atividades dos soldados enquanto usam uniformes”, um porta-voz do Exército disse aos EUA hoje em um comunicado, acrescentando que “o incidente está atualmente sob investigação.”

A conduta de um oficial que os desonre pessoalmente ou traga desonra para a profissão militar é proibida pela lei militar dos EUA e acarreta uma série de possíveis punições, incluindo cartas de repreensão e rebaixamentos.

O Coronel Donnelly e o CPT Tenney foram @JointBasePHH Havaí em um #AlphaPup & #BetaPup relacionamento sexual, com outros parceirosUma comunidade de perversão “Pup”Ambos os oficiais têm 🐶fotos de máscara em uniformes e em 🇺🇸 instalações militares. A tara de Donnelly não era segredo; sua máscara vista no escritório pic.twitter.com/wOwosYzv9I — Campanhas NOVA (@NoVA_Campaigns) 9 de dezembro de 2022

De acordo com o ex-promotor-chefe da Força Aérea dos Estados Unidos, Don Chistensen, que falou ao USA Today, os soldados nas fotos podem ser encontrados em violação de vários artigos do Código Uniforme de Justiça Militar. Isso inclui o Artigo 133, que afirma que “qualquer oficial comissionado, cadete ou aspirante que for condenado por conduta imprópria para um oficial e um cavalheiro será punido conforme a corte marcial determinar.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Controversa funcionária da Вiden genderfluid perde o emprego

Ele observou que os policiais, mesmo que sejam aposentados, ainda podem ser devolvidos ao serviço ativo e submetidos à corte marcial pelas violações. Se considerados culpados, eles poderiam ser aposentados em um posto inferior, o que significaria pagamentos de pensões mais baixos.

“Espera-se que todos os soldados do Exército dos EUA mantenham altos padrões de conduta pessoal e evitem desacreditar o serviço e o uniforme, tanto pessoalmente quanto nas mídias sociais”, disse. A porta-voz do Exército, Cynthia Smith, disse em um comunicado.