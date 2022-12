EUA esperam que China e Índia negociem o petróleo russo sob preços 'muito bons', mas abaixo do teto

O teto de preços de US$ 60 (cerca de R$ 318) por barril da União Europeia (UE) para o petróleo russo entrou em vigor no dia 5 de dezembro, juntamente com a proibição das exportações marítimas. O teto vai ser revisado a cada dois meses para permanecer em 5% abaixo do valor de referência da Agência Internacional de Energia (AIE). As nações do G7 (composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e a Austrália também limitaram as exportações de petróleo da Rússia a US$ 60 por barril.