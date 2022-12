Erdogan critica comentário ‘repulsivo’ de Borrell da UE – CMIO

Report This Content

O presidente turco rejeitou as críticas do principal diplomata da UE sobre os laços de Ancara com Moscou

O presidente Recep Tayyip Erdogan disse que o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, não está em posição de comentar as relações de Türkiye com outras nações, depois que o presidente rejeitou comentários que o funcionário da UE teria feito sobre os laços russo-turcos. “…Borrell não pode nomear ou regular nossas relações com a Rússia. Ele não tem qualidade nem capacidade para tomar tal decisão sobre esses assuntos”, disse. Erdogan disse à agência de notícias Anadolu. Falando a jornalistas na quinta-feira em seu caminho de volta do Turcomenistão, o presidente turco disse que a posição de Borrell está no mesmo nível do ministro das Relações Exteriores de Ancara, Mevlut Cavusoglu, o que o tornou incapaz de julgar. Erdogan estava comentando sobre uma carta que Borrell teria enviado ao Parlamento Europeu para expressar as preocupações da Comissão Europeia sobre a continuação da cooperação turco-russa. O documento foi coberto pelo grupo de mídia alemão Funke no domingo.









Borrell lamentou o fato de que Türkiye foi “não aderir às medidas restritivas da UE contra a Rússia”, de acordo com os relatórios. Ele observou que Ancara poderia ajudar Moscou a evitar as sanções impostas por Bruxelas, permitindo que Türkiye servisse como intermediário para o comércio de mercadorias proibidas, acrescentando que a UE não deveria permitir que isso acontecesse. Erdogan chamou os supostos comentários “repulsivo.” O governo turco se recusou a se juntar aos EUA e seus aliados em sua campanha para punir a Rússia pela crise na Ucrânia, servindo como um importante mediador entre Moscou e Kiev, inclusive no esquema apoiado pela ONU que permite à Ucrânia exportar grãos através do Black Mar. Moscou também apoiou um centro de gás em Türkiye que atende o sul da Europa depois que os países da UE cortaram o comércio, incluindo o gás natural fornecido por gasodutos, como parte das sanções anti-russas. Borrell e outros altos funcionários da UE alegaram que os estados membros tinham a obrigação moral de implementar as políticas de Bruxelas, independentemente das dificuldades econômicas que possam sofrer no processo. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

West culpa Türkiye por atrasos no embarque de petróleo – FT Durante a mesma coletiva de imprensa, Erdogan expressou o desejo de Türkiye de trabalhar em conjunto com a Rússia e a Síria para mitigar as ameaças de terrorismo, que Ancara vê como emanadas de partes do noroeste de seu vizinho. “Nossas organizações de inteligência devem se reunir, depois nossos ministros da Defesa e depois nossos ministros das Relações Exteriores devem se reunir”, disse. disse o líder turco, delineando o futuro contato entre as três nações.

