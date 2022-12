Chefe do parlamento da UE promete ‘repressão’ à corrupção – CMIO

Roberta Metsola promete uma resposta dura a revelações supostamente envolvendo dinheiro do Catar

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, prometeu fazer tudo o que for necessário para garantir que a legislatura seja “não está a venda” a atores estrangeiros, em meio a um escândalo de corrupção envolvendo o Catar, país-sede da Copa do Mundo da FIFA 2022.

Quatro pessoas, incluindo a vice-presidente do parlamento da UE, Eva Kaili, seu parceiro e dois chefes de ONGs foram detidos na Bélgica na semana passada sob suspeita de receber subornos de uma nação estrangeira. O país em questão não foi nomeado oficialmente, mas uma fonte informada disse à mídia que era o Catar, que tentava influenciar a formulação de políticas da UE.

A polícia também postou uma foto de € 1,5 milhão em dinheiro que apreendeu em batidas contra as casas dos políticos de sexta a segunda-feira.

O caso tratou “um golpe na democracia”, Metsola disse na quinta-feira. “Leva anos para construir confiança, mas apenas um momento para derrubá-la.”

“Existem muitos grupos informais que são potencialmente mais passíveis de influência. Muitas organizações cuja transparência de financiamento não é clara. Vamos reprimir tudo”, ela jurou.













Segundo o presidente do parlamento, desta vez “não haverá impunidade, não haverá varrer para debaixo do tapete, não haverá negócios como sempre.”

“Farei tudo o que puder” para garantir que o Parlamento Europeu “é limpo, transparente e não está à venda para atores estrangeiros que buscam nos prejudicar”, disse Metsola.

Um porta-voz do Ministério da Justiça belga disse na quinta-feira que a investigação de corrupção foi “um grande caso” em que seus investigadores estavam trabalhando “por mais de um ano, em colaboração com serviços de inteligência estrangeiros, para listar suspeitas de corrupção de deputados por diferentes países.”

“Fomos muito ingênuos… por muito tempo” sobre as operações obscuras de potências estrangeiras em Bruxelas, reconheceu o porta-voz.

Kaili, que nega qualquer irregularidade, seu parceiro e assistente parlamentar, Federico Giorgi, e o fundador da ONG Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, permanecem sob custódia. O chefe do grupo No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca, será libertado, mas terá que usar uma tornozeleira eletrônica, disseram os promotores.