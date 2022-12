Grécia, Espanha e Itália perdem bilhões de euros após queda no turismo russo, diz órgão do setor

Segundo Barzykin, o montante está de acordo com números fornecidos pelos próprios países e variam ligeiramente de um para outro, a depender do número de turistas e método de cálculo.

Enquanto isso, o fluxo de turistas foi particularmente redirecionado, com cerca de 30% dos turistas russos que costumavam visitar a Europa indo visitar outros países. Pelo menos 20% do total desse total passaram a visitar destinos domésticos.

Bandeiras da União Europeia junto da sede do bloco em Bruxelas, Bélgica, 9 de setembro de 2022

A União Europeia (UE) fechou seu espaço aéreo a todos os voos russos como parte das sanções contra a operação militar especial russa na Ucrânia. Além disso, o bloco europeu suspendeu o acordo de facilitação de vistos que tinha com Moscou. As medidas resultaram em uma queda acentuada do número de turistas russos nesses países.