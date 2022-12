Médicos do Reino Unido alertam para ‘maior crise de câncer’ – CMIO

O NHS atribuiu os atrasos no tratamento à falta de pessoal e à capacidade insuficiente de diagnóstico

A Grã-Bretanha está no meio de uma grande crise de saúde, já que atrasos de meses no tratamento do câncer se tornaram cada vez mais comuns, levando a uma maior mortalidade, alertou o Serviço Nacional de Saúde (NHS).

Na quarta-feira, vários meios de comunicação britânicos citaram números recentes do NHS, que mostraram que quase 40% de todos os pacientes com câncer encaminhados com urgência por seus médicos de família em outubro tiveram que esperar dois meses antes de receber tratamento. Este é considerado o segundo pior desempenho já registrado e bem abaixo da meta de 15%.

O Guardian citou os médicos dizendo que um atraso de apenas quatro semanas no tratamento do câncer “aumenta a mortalidade entre 6% e 13% para cânceres sólidos, com aumentos adicionais se o atraso for maior.”

Enquanto isso, de acordo com um artigo publicado na revista Lancet Oncology, houve um aumento de 17% nas mortes por câncer no Reino Unido causadas por atrasos no diagnóstico e tratamento desde a pandemia de Covid-19. Acredita-se que isso tenha contribuído consideravelmente para o colapso das práticas de tratamento do câncer no país.

Os médicos do Imperial College London, do Institute of Cancer Policy do King’s College, da Radiotherapy UK e do Check4Cancer pediram uma ação imediata para enfrentar a crise.













O oncologista e fundador da campanha CatchUpWithCancer, professor Pat Price, caracterizou a situação atual como um “momento divisor de águas para os serviços de câncer do Reino Unido – a maior crise de câncer de todos os tempos.” Ele também alertou que a Grã-Bretanha “não posso aceitar a normalização dos tempos recordes de espera para o tratamento do câncer.”

Outros profissionais de saúde observaram que o “O NHS e a equipe da linha de frente precisam da mesma urgência e liderança, combinadas com a autoridade para trabalhar em meio à burocracia obstrutiva, que foi dada à força-tarefa da vacina Covid-19.”

Um relatório de 2021 citou a escassez de pessoal e a falta de ferramentas de diagnóstico, especialmente nas áreas de radiologia e patologia, entre as principais razões para o estado atual das coisas.

Para virar a maré, os médicos pediram ao NHS que encontrasse maneiras de reter funcionários e “forneça a eles as ferramentas e o suporte de que precisam para realizar seu trabalho.”

Ênfase especial deve ser dada ao investimento em radioterapia, que corre o risco de colapso na Grã-Bretanha.

Enquanto isso, um porta-voz do NHS disse à mídia que as autoridades já estão “investindo bilhões para expandir os serviços de diagnóstico e tratamento para atender ao aumento da demanda.”