Macron defende viagem à Copa do Mundo — CMIO

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu sua decisão de comparecer pessoalmente à semifinal da Copa do Mundo no Catar, apesar de uma investigação em andamento que liga o estado do Golfo à corrupção no Parlamento Europeu.

“Estou totalmente confortável com isso,” Macron disse a repórteres na quinta-feira, quando questionado sobre a viagem. “Há quatro anos, torci para a seleção francesa na Rússia e estou torcendo para eles no Catar”, disse. disse ele, acrescentando que pretende viajar ao Catar novamente no domingo para assistir a França jogar contra a Argentina na final da Copa do Mundo.

Seus comentários foram feitos depois que líderes da oposição na França sugeriram que o presidente cancelasse sua viagem devido a uma investigação de corrupção em andamento, que já havia resultado na prisão e demissão da vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili.



Embora nenhum eurodeputado francês tenha sido identificado como suspeito no escândalo de corrupção, o Politico informou que os líderes da oposição em Paris apontaram para os laços estreitos da França com o Catar em áreas como segurança, energia e cultura. Doha também investiu pesadamente na França e até possui um dos clubes de futebol do país, o Paris Saint-Germain.

Parlamentares da oposição confrontaram o governo de Macron sobre as regras de lobby na terça-feira, sugerindo que eles poderiam deixar a França aberta à corrupção nas mãos de nações estrangeiras.













A investigação do Parlamento Europeu foi lançada depois que surgiram suspeitas de que o Catar estava pagando grandes quantias a autoridades europeias para promover os interesses de Doha na UE. Isso foi depois que a eurodeputada grega Eva Kaili saudou o Catar como um “pioneiro” sobre direitos trabalhistas, apesar de Doha enfrentar acusações de maus-tratos aos trabalhadores que construíram estádios para a Copa do Mundo da FIFA.

Até agora, a investigação identificou vários eurodeputados, incluindo Kaili, e supostamente encontrou pelo menos 1,5 milhão de euros (US$ 1,61 milhão) em dinheiro contido em uma mala, uma pasta e até uma sacola de papel, segundo o jornal LeSoir.

Kaili foi presa na semana passada como parte de uma operação da polícia belga investigando supostos subornos. Tanto o governo do Catar quanto Kaili negaram qualquer irregularidade.