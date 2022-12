Dinamarca sacrifica feriado para pagar conta da OTAN – CMIO

Partidos de centro-direita e centro-esquerda concordaram em cancelar um feriado religioso para “fortalecer nossas defesas”

O recém-formado governo de coalizão da Dinamarca optou por acabar com um dos 11 feriados do país para ajudar a atingir a meta anual de gastos com defesa da OTAN de 2% do PIB, apesar das críticas dos religiosos dinamarqueses.

“Há guerra na Europa e precisamos fortalecer nossas defesas”, explicou a primeira-ministra Mette Fredriksen na quinta-feira, quando perguntada por que estava cancelando o feriado no primeiro dia do novo governo no poder. “Isso exigirá que todos contribuam um pouco mais.” Ela disse esperar que a medida aumente a produtividade e a atividade econômica.

Cumprir a meta de gastos da Otan três anos antes do previsto é uma das principais prioridades do governo de coalizão, que assumiu o poder na quinta-feira. Composta pelo Partido Liberal de centro-direita e pelos moderados de centro, além dos social-democratas de centro-esquerda de Fredriksen, a coalizão é a primeira da Dinamarca em quase meio século a incluir partidos de ambos os lados do espectro político.













Embora o novo governo tenha explicado a decisão, alguns cristãos questionaram o feriado real que está sendo retirado do calendário. Loja Bededag (“grande dia de oração”), comemorado na sexta-feira anterior ao quarto domingo após a Páscoa, é comemorado pelos dinamarqueses desde 1686 e é tradicionalmente um grande dia para cerimônias de confirmação.

A reitora da Catedral de Roskilde, Sophie Olander, condenou a medida do governo, dizendo à TV2 local “Precisamos de férias, como momentos de reunião para acelerar e ter tempo para oração e reflexão. É uma pena ter uma sociedade onde você acha que não é importante.”

Fredriksen convocou uma eleição antecipada em outubro, depois que um relatório descrevendo a decisão de seu governo em novembro de 2020 de abater milhões de visons em fazendas de peles devido ao medo do Covid-19 provocou indignação popular. Embora seu partido tenha conquistado a maioria dos votos no mês passado, ela inicialmente apresentou sua renúncia à rainha Magrethe, alegando querer uma coalizão de governo mais ampla. Em vez disso, os parceiros de coalizão de seu partido optaram por mantê-la como PM e retiraram seus apelos por uma investigação legal independente sobre o abate.

Copenhague admitiu uma semana depois de ordenar a destruição de toda a população de martas do país que não havia base legal para a diretiva e que o descarte inadequado dos corpos provavelmente contaminou as águas subterrâneas.