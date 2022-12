ONU adota resolução russa sobre o combate à glorificação do nazismo; EUA vota contra

O documento intitulado “Combater a glorificação do nazismo, neonazismo e outras práticas que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata” foi aprovado por 120 votos a 50 , com dez abstenções.

Os Estados Unidos, alguns países da União Europeia e a Ucrânia votaram contra . Israel, Índia, China e Sérvia estavam entre os países que apoiaram a resolução elaborada pela Rússia. Turquia, Coreia do Sul, Suíça e Afeganistão se abstiveram.

A resolução é adotada anualmente pela Assembleia Geral da ONU . O documento exorta os Estados a eliminar todas as formas de discriminação racial por todos os meios apropriados, inclusive, se as circunstâncias assim o exigirem, pela legislação.

Além disso, a resolução condena veementemente o uso de materiais educativos, bem como de retórica no decorrer da formação, que promovam o racismo, a discriminação, o ódio e a violência com base na etnia, nacionalidade, religião ou crença.

Em outubro, o presidente russo, Vladimir Putin,. Segundo ele, os nazistas estão presentes no mundo todo, contudo, na Ucrânia, chegaram a nível nacional.

De acordo com Putin, alguns membros do governo ucraniano passaram a exaltar o renascimento do neonazismo e a glorificar Hitler, além de tentarem “corrigir” a história.