Inflação na Finlândia atinge máxima de 40 anos — CMIO

O salto nos preços ao consumidor foi supostamente impulsionado pelo aumento dos custos de eletricidade e aumento das taxas de hipoteca

A inflação anual na Finlândia acelerou para 9,1% em novembro, segundo dados oficiais divulgados na quarta-feira. O número representa o maior nível de crescimento de preços desde a leitura de 9,2% registrada em 1983, disse a agência de estatísticas do país em seu relatório.

Os preços ao consumidor no país subiram 1,2% em relação ao mês anterior, o que, segundo a agência, se deveu principalmente aos preços mais altos da energia e ao aumento da taxa média de hipotecas. Os custos de eletricidade aumentaram 18% em relação ao mês anterior e 66% em relação ao ano passado. Enquanto isso, a taxa média de juros das hipotecas aumentou impressionantes 96%, praticamente dobrando em relação a 2021.

O aumento do preço do gasóleo e o aumento das taxas de juro no crédito ao consumo também contribuíram para a inflação. Alimentos e bebidas não alcoólicas subiram cerca de 16% no preço, em média, em relação a novembro passado.

Jukka Appelqvist, economista-chefe da Câmara Central de Comércio da Finlândia, disse que os números publicados são preocupantes.

“Leituras drásticas. Na Finlândia, a inflação não caiu em novembro, como ocorreu em média na zona do euro, mas acelerou para 9,1%. Houve um rápido aumento dos preços de 1,2%, impulsionado pelo aumento dos custos da eletricidade e das taxas de juros. Nenhum dos fatores está desacelerando rapidamente,” Appelqvist escreveu no Twitter.

No início deste mês, o Statistics Finland informou que o PIB do país encolheu 0,3% no terceiro trimestre, encerrando cinco trimestres consecutivos de crescimento. Os economistas esperam que a contração continue no quarto trimestre, o que significaria tecnicamente uma recessão para a economia finlandesa. Os analistas preveem que a desaceleração durará até 2023.

