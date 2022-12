O Gabinete do Procurador-Geral da Bielorrússia enviou o caso contra Tikhanovskaya ao tribunal

Segundo a agência, “Tikhanovskaya, Moroz, Kovalkova, Latushko e Dylevsky em momentos diferentes entraram em uma conspiração criminosa secreta, inclusive com outras pessoas, a fim de tomar o poder do Estado”. Nos episódios do processo criminal – a criação de um conselho coordenador da oposição bielorrussa para coordenar as atividades de protesto, a criação da Administração Anticrise do Povo, a criação do “Plano Vitória”, cujo objetivo é erguer o Presidente da Bielorrússia Tikhanovskaya. Também consta dos autos a organização das atividades da formação extremista “Rukh dos Trabalhadores” com o objetivo de realizar uma greve nacional para minar a economia nacional e fortalecer as sanções.