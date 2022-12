Um comandante da polícia sofreu ferimentos leves na explosão, diz o Ministério do Interior

Uma explosão abalou a sede da polícia da Polônia em Varsóvia, informou o Ministério do Interior do país na quinta-feira. A explosão ocorreu em uma sala adjacente ao gabinete do Comandante-em-Chefe da Polícia, General Jaroslaw Szymczyk, com o oficial sofrendo ferimentos leves.

O incidente ocorreu no QG na quarta-feira, com o comandante permanecendo hospitalizado “para observação.” Um funcionário civil do QG também sofreu ferimentos leves na explosão, mas não precisou ser hospitalizado. O Ministério do Interior enfatizou que o artefato explosivo foi um “presente” que Szymczyk recebeu durante uma recente visita à Ucrânia.

“O item foi um presente de um dos chefes dos serviços ucranianos”, disse. disse o ministério, sem entrar em detalhes sobre a natureza do pacote ou nomear o oficial ucraniano que o entregou a Szymczyk.













De acordo com relatos da mídia local, a explosão também infligiu pequenos danos estruturais ao prédio, com o teto da sala afetada sendo atingido por estilhaços. Alguns meios de comunicação sugeriram que o ‘presente’ ucraniano era na verdade um “lançador de granada” que foi acidentalmente descarregado dentro do QG.

Varsóvia já entrou em contato com Kiev sobre a explosão, exigindo que forneça “explicações relevantes” sobre a natureza do incidente. A promotoria também lançou uma investigação sobre a explosão, observou o ministério. Até agora, Kiev não fez nenhuma declaração pública sobre o assunto.

A Polônia está entre os principais apoiadores da Ucrânia em meio ao conflito em andamento entre Moscou e Kiev, que eclodiu no final de fevereiro. Varsóvia forneceu ativamente a Kiev armas variadas, incluindo armaduras pesadas, enquanto os mercenários poloneses têm participado ativamente das hostilidades, de acordo com os militares russos. Vários altos funcionários poloneses viajaram repetidamente para a Ucrânia em meio ao conflito, demonstrando seu apoio a várias autoridades de lá.