“É interessante observar que, apesar das sanções, nos primeiros nove meses deste ano, as entregas de produtos básicos para a UE aumentaram 1,5 vezes. No total, as exportações aumentaram 42%, enquanto o superávit comercial aumentou 2,3 ​​vezes, para US$ 138 bilhões [R$ 733,2 bilhões]“, disse Putin.