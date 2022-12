Bloco comercial liderado pela Rússia em breve deixará de usar o dólar – Lavrov – CMIO

Os membros da UEE estão impulsionando acordos em moedas nacionais e só usam o dólar nas estatísticas “por hábito”, diz o ministro das Relações Exteriores

O dólar americano pode desaparecer em breve das estatísticas comerciais da União Econômica da Eurásia (UEE), disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, já que os estados membros estão cortando o uso da moeda em acordos mútuos.

Lavrov observou que o comércio entre os países da união está crescendo rapidamente e disse que já é hora de as estatísticas serem calculadas nas moedas que eles usam.

A UEE, baseada na União Aduaneira da Rússia, Cazaquistão e Bielorrússia, foi criada em 2015. Posteriormente, a Armênia e o Quirguistão se juntaram a ela.

“A EEU é uma das associações regionais de desenvolvimento mais dinâmico. Ela reúne quase 185 milhões de consumidores e sua receita bruta total é superior a US$ 2 trilhões. Embora seja hora de passar a calcular estatísticas em outras moedas, até agora contamos em dólares por hábito”, Lavrov disse em uma conferência na quarta-feira.

A Rússia vem reduzindo o uso do dólar no comércio exterior. Moscou também aprovou um plano de desdolarização da economia doméstica em 2018. No entanto, acelerou o processo de afastamento do que chama “comprometido” moedas este ano, após sanções sem precedentes impostas à Rússia. Este ano, Moscou introduziu um esquema de pagamento baseado em rublos para as exportações de gás e intensificou o uso de moedas nacionais no comércio exterior.

Segundo dados oficiais, a participação das moedas nacionais nos acordos mútuos entre os membros da UEE até agosto de 2022 foi de 74%, com mais da metade das transações feitas em rublos russos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT