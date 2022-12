O caso Harry Dunn mostra que o ‘relacionamento especial’ EUA-Reino Unido não é tão especial – CMIO

A ex-espiã americana Anne Sacoolas permanece protegida da justiça britânica pela morte de um adolescente

Anne Sacoolas, esposa de um oficial de inteligência dos EUA e ex-espiã, recebeu uma pena suspensa de oito meses à revelia na semana passada na condenação de “causar a morte por condução perigosa.” Ela havia fugido do Reino Unido após um acidente de carro que causou a morte do adolescente Harry Dunn em 2019.

Apesar dos apelos da Grã-Bretanha de que Sacoolas deveria ser processada, bem como de uma extensa campanha dos pais de Harry para fazê-lo, o governo dos Estados Unidos se recusou a extraditá-la para enfrentar a justiça, alegando imunidade diplomática.

Esta saga mostra que a ‘relação especial’, que descreve os laços transatlânticos extraordinariamente estreitos entre Londres e Washington, não é assim tão especial afinal. Em vez disso, constituem uma via de mão única em que uma das partes é obrigada a fazer a vontade da outra sem qualquer reciprocidade real. O que mantém a Grã-Bretanha e seu povo a par da situação é uma visão nostálgica de seu país como uma força decisiva no mundo.

Os EUA são, de muitas maneiras, os herdeiros aparentes do Império Britânico. Tendo suplantado o domínio global do Reino Unido com o seu próprio, pode ser entendido como a criança rebelde que acabou se tornando mais bem-sucedida do que seus pais e, no final, tornou-se seu guardião. Foi após os eventos da Segunda Guerra Mundial que o Império Britânico finalmente se desfez, com a ordem hegemônica que havia estabelecido sendo passada para os EUA.













No entanto, apesar dessa mudança, de certa forma, a Grã-Bretanha nunca aceitou esse declínio. Embora o Império tenha desaparecido há muito tempo, o sentimento de excepcionalismo britânico, o universalismo e a crença de que o país é uma potência decisiva para o ‘bem’ no mundo permanecem. A história da política externa da Grã-Bretanha nos últimos 70 anos, desde a Crise de Suez até sua incapacidade de encontrar seu lugar na UE, que resultou na retirada posterior, todos afirmam esta mesma narrativa, que a Grã-Bretanha sempre permaneceu algo maior, melhor e mais significativa do que a sua realidade atual.

E, como tal, os britânicos continuaram a romantizar o relacionamento com os EUA como uma parceria entre iguais e uma espécie de fraternidade. Embora uma língua comum, uma herança cultural semelhante e uma ideologia alimentem essa nostalgia imperial, em termos práticos, tudo isso não conta para nada no valor de como as relações internacionais funcionam e, nesse caso, como os EUA percebem o Reino Unido. Claro, alguns americanos também romantizam e até admiram a Grã-Bretanha, mas isso não significa que eles vejam isso como uma irmandade ou parceria entre iguais.

Embora a política externa americana esteja sempre revestida de termos carregados de valores e ênfase na ideologia, a política externa americana é estritamente egoísta, brutal, cínica e realista. Os EUA, em última análise, não se importam com o que seus aliados pensam, e apenas os veem como extensões para impor sua própria vontade ao mundo. Isso nunca foi tão aparente em quão unidimensional o relacionamento especial realmente é. Para citar alguns exemplos, o Reino Unido, como parte de sua pressão pós-Brexit altamente ideológica para acordos comerciais com sua família ‘anglosfera’, quer um acordo comercial com os EUA.













A América não está interessada, a menos que o Reino Unido reduza unilateralmente seus padrões de segurança alimentar, venda seus agricultores e compre produtos agrícolas americanos a granel. Os EUA exigem que a Grã-Bretanha vete investimentos chineses, como na Huawei, ou com o Newport Wafer Fab, a ponto de destruir empregos locais. O Reino Unido, apesar de inicialmente aprovar ambos os acordos chineses, prontamente obedeceu. Embora essas decisões sejam autodestrutivas e caras, os EUA não retribuem o favor. O Reino Unido obedece, mas não recebe nenhum favor de Washington, e essa é a história do relacionamento especial.

Talvez nada torne isso mais evidente do que o fato de que um americano pode matar um adolescente britânico e então o próprio governo americano obstruir o caminho para a justiça. Se fosse o contrário, os EUA já teriam feito um pedido de extradição; e como o Reino Unido responde a tais pedidos, não importa quão duvidosas sejam as condições? Basta perguntar a Julian Assange como está indo.

Em última análise, não há “relação especial”, apenas subordinação contínua. A obsessão da Grã-Bretanha com o legado do império e dos sonhos nostálgicos permite que os Estados Unidos tirem proveito dela prontamente, criando um tráfego de mão única onde o Reino Unido ativa e entusiasticamente joga o segundo violino.