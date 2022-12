Viena ainda depende fortemente dos suprimentos de Moscou, apesar das reivindicações do governo em contrário, diz o chefe cessante da Energie AG

Quase metade das importações austríacas de gás são provenientes da Rússia, de acordo com Werner Steinecker, o presidente-executivo cessante da gigante de energia do país, Energie AG. Falando a repórteres na quarta-feira, ele disse que as declarações de que a dependência do “combustível azul” russo foi reduzida para 20% simplesmente não são verdadeiras.

“Embora a dependência do gás russo tenha diminuído, mas não de 80 para 20%, como alguns políticos federais querem nos convencer … Em vez disso, até 40-50%”, Steinecker disse ao jornal OONachrichten enquanto comentava declarações anteriores do chanceler austríaco Karl Nehammer.

Segundo Steinecker, o gás russo importado pela Europa “no desvio” então não é mais “chamado russo.” Nós estamos falando sobre “rotulagem falsa” isso é “cem por cento,” ele enfatizou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Os preços da energia na Áustria mais que dobram

Steinecker também disse que os Estados Unidos continuarão a manter os custos de gás para a região em um nível alto devido aos seus contratos take-or-pay de 20 anos. Ele observou que Washington está atualmente lucrando com o fornecimento do caro gás natural liquefeito (GNL) e está dificultando a reaproximação entre a Rússia e a Europa.

A Agência Austríaca de Energia (AEA) informou recentemente que os preços do gás natural no país subiram 119% em outubro em termos anuais e subiram 5,6% em relação a setembro deste ano. Segundo a agência, o índice de preços de energia aumentou 1,6% em outubro na comparação com o mês anterior e mais de 50% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT