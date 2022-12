Fornecedores de energia do Reino Unido correm o risco de falir – pesquisa – CMIO

A indústria de energia britânica corre o risco de ver mais fornecedores entrarem em colapso por causa das chamadas “dívidas incobráveis” decorrentes de contas de consumo, de acordo com um estudo dos consultores de energia Cornwall Insight and Complete Strategy.

Seu relatório conjunto mostrou na terça-feira que os fornecedores de energia doméstica no Reino Unido podem estar expostos a até £ 1,9 bilhão (US$ 2,4 bilhões) em dívidas, uma parte significativa da qual pode ser irrecuperável.

Essa dívida pode levar a mais falhas de fornecedores, com os custos adicionados às contas dos consumidores, o que agravaria ainda mais a situação de escassez de combustível no país, alerta o relatório.

A chamada dívida ruim provavelmente só crescerá, com o apoio fornecido pelo pacote de congelamento de preços de energia do governo subindo de £ 2.500 para £ 3.000 para uma família média, de acordo com as empresas de consultoria.

“É preciso haver um caminho claro para os fornecedores recuperarem os níveis crescentes de inadimplência em que estão incorrendo”, disse Matthew Chadwick, principal analista de pesquisa da Cornwall Insight. “Na prática, isso significa que os custos da inadimplência precisarão ser arcados pelos fornecedores ou pelos clientes que têm condições de pagar”, disse. ele adicionou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Perspectivas sombrias emitidas para a economia britânica

O Comitê de Contas Públicas informou recentemente que quase 30 fornecedores de energia faliram desde o verão de 2021, com os custos recuperados por meio de uma cobrança nas contas dos clientes. O fracasso do regulador de energia britânico Ofgem em regular adequadamente o mercado de fornecedores custou às famílias cerca de £ 2,7 bilhões. Além disso, espera-se que o colapso do fornecedor Bulb Energy adicione cerca de £ 6,5 bilhões em custos para os britânicos em dificuldades.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT