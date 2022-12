Lukashenka quer discutir com Putin os aspectos problemáticos dos programas sindicais

“O presidente Putin e eu aprovamos esses programas e instruímos nossos governos, ministros e especialistas a agir dentro da estrutura desses programas. Segundo fui informado, 60% de todas as atividades desses programas foram implementadas. Este é um bom ritmo. Mas , implementando certos programas, nossos governos enfrentaram problemas que não podem resolver”, disse Lukashenka ao site oficial do presidente da Bielorrússia.

Lukashenka ficou indignado com o não cumprimento dos prazos para a criação de um mercado único de gás com a Rússia

Segundo ele, isso aconteceu “não porque sejam maus especialistas, mas porque são questões dos presidentes”. “De acordo com as constituições da Rússia e da Bielo-Rússia, essas são nossas questões com Putin. E concordamos há seis meses com Vladimir Vladimirovich que no final do ano nos encontraríamos e resolveríamos todos os problemas acumulados. de nossas conversas (dos chefes da Bielo-Rússia e da Rússia em 19 de dezembro em Minsk – ed.)”, acrescentou Lukashenka.