A Sérvia não tem para onde ir e Bruxelas sabe disso. Mas ainda pode ser uma jogada perigosa

Por Fyodor Lukyanov, o editor-chefe da Rússia em Assuntos Globais, presidente do Presidium do Conselho de Política Externa e de Defesa e diretor de pesquisa do Valdai International Discussion Club.

Os acontecimentos atuais no norte do Kosovo assemelham-se a uma tentativa de provocar o “fim da história” no contexto dos Bálcãs. É claro que o mesmo que foi prometido há 30 e poucos anos, em escala global, não aconteceu, mas a ideia por trás dele permaneceu na mente das pessoas.

Francis Fukuyama, o autor do conceito, admitiu mais tarde que foi precipitado e falhou em levar em conta circunstâncias importantes no desenvolvimento das sociedades. No entanto, ele não o abandonou e continua acreditando que o triunfo previsto da ideologia liberal ocidental e o modo de vida correspondente ainda ocorrerão, um pouco mais tarde do que o esperado.

O que Kosovo tem a ver com isso? A desintegração da Iugoslávia durou tanto tempo quanto o conceito de “fim da história” existiu. E tem sido, talvez, o exemplo mais claro do que significou na prática. A natureza daquele estado – uma república federal socialista – era diametralmente oposta ao que se pensava ser logo após a Guerra Fria. Em primeiro lugar, o socialismo como uma construção sócio-política foi simplesmente descartado como tendo falhado.

Em segundo lugar, era uma federação complexa dominada pelo maior grupo étnico. Isso, para ser justo, pode ser descrito como estando no espírito do multiculturalismo, que se tornou popular nos países desenvolvidos nas últimas duas décadas. Mas não, porque as comunidades multiculturais só foram acolhidas se fizessem parte de um processo que se desenvolve de homogêneo a heterogêneo através da imigração e do afluxo de novos cidadãos de diferentes origens.

Assim, estados multinacionais como a Iugoslávia ou a URSS (ou mesmo a Tchecoslováquia) foram vistos pelo prisma da autodeterminação. Em outras palavras, as aspirações nacionais eram dignas de apoio, mas o desejo de manter uniões (con)federativas era equiparado a ambições imperiais.













Em geral, paradoxalmente, a noção de “fim da história” implicava que havia nações que já haviam passado por todos os estágios exigidos de desenvolvimento histórico (aquelas da Europa Ocidental, por exemplo) e estavam prontas para serem integradas em um contexto próprio e, como Fukuyama mundo lamentado, bastante monótono.

Depois, há aqueles que seguiram o caminho errado e agora, para voltar ao rumo, precisam pular as etapas perdidas em ritmo acelerado. Em particular, eles devem renunciar à autodeterminação nacional para reivindicar fazer parte de sua nova comunidade.

Os grandes estados multinacionais, seja a União Soviética ou a Iugoslávia, tinham seu próprio conjunto de problemas que selavam seu destino nada invejável. A questão, no entanto, é mais sobre as maquinações de forças externas.

A Iugoslávia provavelmente não teria sobrevivido em sua forma anterior. Mas poderia não ter sido dividido em tantas pequenas unidades estatais se poderosos forasteiros não estivessem envolvidos. Desde os primeiros passos – o reconhecimento imediato da independência da Croácia e Eslovênia pela Alemanha e outros – até a operação militar para separar Kosovo e o apoio ativo à independência de Montenegro, os principais países ocidentais implementaram consistentemente um esquema de redução do mapa dos Bálcãs ao menor possível mosaico. A Bósnia é uma exceção, onde se tentou construir uma confederação multiétnica. Mas, em primeiro lugar, não deu muito certo e ainda não está claro o que fazer com isso. Em segundo lugar, outra questão era impedir o fortalecimento de um país tido como portador de instintos expansionistas (a Sérvia).

O fato de ter sido negado aos sérvios o direito à autodeterminação como eles gostariam, ou seja, de se unirem em um único estado, pode ser explicado de várias maneiras. Da relutância (até certo ponto) em mudar as antigas fronteiras administrativas, que poderiam ter aberto uma caixa de Pandora, ao medo de criar um Estado forte e independente nos Bálcãs.













No entanto, se olharmos as coisas no contexto do “fim da história”, a Sérvia é um exemplo perfeito de tentativas de “reeducar” uma nação que não se encaixa na trajetória que se tornou a única variante aceita.

Os municípios do norte do Kosovo, habitados pelos sérvios, são o último território que Belgrado considera sua área de responsabilidade fora das fronteiras de fato da Sérvia. O precedente de reconhecer a independência da província com o uso da força militar, e sem o consentimento da capital oficial, nunca agradou a todos, mesmo na Europa Ocidental.

Neste contexto, durante muito tempo a União Europeia concedeu alguma margem de manobra à Sérvia – não só o não reconhecimento da separação do Kosovo, mas também aparentemente alguns direitos especiais em relação aos sérvios que lá vivem. No entanto, agora parece que eles decidiram não ter mais paciência. Pristina recebeu carta branca para estabelecer soberania total sobre Kosovo. Enquanto isso, a província está se candidatando à adesão à UE, apesar do fato de que, de acordo com os acordos existentes, isso não pode ser feito antes de um acordo.

Falando objetivamente, a Sérvia não tem para onde ir. O país depende de seus vizinhos e parceiros alinhados com a UE e não tem alternativas de desenvolvimento além da integração com o bloco. Este, obviamente, é o objetivo da UE – encerrar a questão demonstrando a todos que, neste espaço geopolítico, ela continua sendo a força decisiva. O fim da história – se não universal, pelo menos específico.

Talvez funcione agora. Mas a experiência tem mostrado que sucessos como esse podem abrir um novo capítulo em que os velhos problemas voltam, de forma ainda mais agravada. É possível que o mesmo aconteça aqui.