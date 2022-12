As perspectivas de crescimento da China melhoram – CMIO

Espera-se agora que a economia cresça 5,4% em 2023, segundo o Morgan Stanley

Os analistas do Morgan Stanley elevaram suas previsões para o crescimento econômico da China em 2023, prevendo uma recuperação anterior e mais acentuada da atividade. O produto interno bruto do país deve crescer 5,4% no próximo ano, acima da projeção anterior de 5%.



“Anteriormente, esperávamos que uma recuperação na atividade se materializasse no final do 2T23. Agora estamos projetando a mobilidade para melhorar a partir do início de março”, disseram analistas na terça-feira, acrescentando que esperam ver uma “aumento mais rápido e acentuado da mobilidade” a se refletir na economia a partir do segundo trimestre.

Eles também observaram que os formuladores de políticas chineses estão “tomar medidas concertadas para impulsionar o crescimento em todas as frentes.”



“Esta é a primeira vez desde 2019 que as políticas macro domésticas e a gestão da Covid estão alinhadas para apoiar uma recuperação do crescimento, em vez de atuar como forças de compensação”, disse. escreveram os economistas.

Enquanto isso, o think tank estatal chinês CASS projetou na terça-feira que a economia crescerá 5,1% no próximo ano.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Mercado de ações chinês desperta

Altos funcionários chineses estão atualmente debatendo uma meta de crescimento econômico de cerca de 5% para o próximo ano, de acordo com a Bloomberg. A agência observa, no entanto, que a meta oficial do governo não será tornada pública até que o Congresso Nacional do Povo se reúna em março.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT