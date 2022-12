Bahrein comemora o dia da independência – CMIO

O Reino do Golfo do Bahrein está comemorando seu 51º Dia Nacional na sexta-feira, marcando a independência da ilha do Reino Unido.

O Bahrein foi de fato um protetorado britânico por mais de um século antes de declarar sua independência em 1971. O tratado relevante foi assinado entre Londres e Manama em 15 de agosto daquele ano, mas a ilha comemora seu Dia Nacional em 16 de dezembro, quando a retirada do Reino Unido as tropas foram concluídas e o emir Isa Bin Salman Al Khalifa ascendeu ao trono.

O emir governou até 1999, com os habitantes locais creditando-o por trazer estabilidade e prosperidade ao pequeno estado rico em petróleo.

Seu sucessor, o rei Hamad bin Isa Al Khalifa, que está comemorando 20 anos no poder, recebeu saudações de autoridades do Bahrein e de seus estados vizinhos no Golfo no aniversário.













O vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, foi ao Twitter para parabenizar o “fraternal” nação do Bahrein em sua continuação “marcha de prosperidade, estabilidade e glória.”

As agências governamentais do Bahrein republicaram uma mensagem do rei nas redes sociais, na qual ele disse que o país de 1,5 milhão de pessoas estava avançando “com amor pelo desafio e amor pela realização. Todos os anos, a liderança, o governo e o povo do Bahrein progridem em segurança e prosperidade.”

Para assinalar a ocasião, o Rei também perdoou 361 reclusos, que já tinham cumprido parte da pena, para que pudessem “integrar [into] sociedade novamente e participar da marcha de desenvolvimento do reino”, de acordo com a Agência de Notícias do Bahrein.

Escolas, repartições públicas e a maioria das empresas permanecerão fechadas no Bahrein, com comemorações em grande escala planejadas em todo o país. Isso culminará em uma grande exibição de fogos de artifício no Circuito Internacional do Bahrein em Sakhir, que recebe anualmente um Grande Prêmio de Fórmula 1.