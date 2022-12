Musk vende mais ações da Tesla – CMIO

O bilionário sacou quase US$ 8 bilhões em ações depois de comprar o Twitter, de acordo com registros regulatórios

Elon Musk vendeu mais 22 milhões de ações de sua empresa de carros elétricos Tesla esta semana, de acordo com registros publicados pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA na quinta-feira.

A venda de ações foi de US$ 3,6 bilhões, elevando o estoque total da Tesla de Musk este ano para perto de US$ 40 bilhões. A participação do bilionário na montadora agora é de cerca de 13,4%, ante cerca de 17% há um ano, segundo dados da Refinitiv.

A venda desta semana é o segundo grande pedaço de ações que Musk descartou desde sua compra de US$ 44 bilhões da plataforma de mídia social Twitter em outubro. No mês passado, ele vendeu 19,5 milhões de ações por US$ 3,95 bilhões. Os investidores da Tesla estão preocupados que Musk pareça estar colocando o Twitter à frente da Tesla em sua lista de prioridades, especialmente porque as ações da montadora estão sendo negociadas em mínimos de dois anos.

“Não deposita muita confiança no negócio ou diz muito sobre onde está sua atenção. Não é uma boa situação. Falei com muitos investidores que possuem ações da Tesla e eles estão absolutamente furiosos com Elon,”Tony Sycamore, analista da corretora IG Markets, disse à Reuters.

Analistas já haviam alertado que Musk poderia vender ações adicionais da Tesla para financiar o acordo com o Twitter. Apesar de inicialmente planejar financiar a aquisição, ele acabou conseguindo cerca de US$ 20 bilhões de investidores e bancos.













Embora a aquisição tenha sido cara, manter o Twitter à tona pode ser ainda mais caro. Em meio às reformas que Musk lançou na plataforma e em sua equipe imediatamente após a compra, o Twitter perdeu a maior parte dos anunciantes, que formam sua principal fonte de receita, devido a preocupações de que se tornaria um lugar ruim para a imagem da marca. Alguns dos anunciantes retornaram, incluindo Apple e Amazon, mas a plataforma estava perdendo US$ 4 milhões por dia em novembro, segundo Musk. A empresa de pesquisa de mercado Insider Intelligence previu no início desta semana que o crescimento da receita do Twitter será estável nos próximos dois anos devido a perdas de receita e pessoal.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT