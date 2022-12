EUA planejam mais armas para a Ucrânia – Politico – CMIO

A medida vem em resposta às preocupações de Kiev de que Moscou possa lançar uma nova ofensiva nos próximos meses.

Os EUA pretendem fornecer à Ucrânia mais armas em um futuro próximo, ampliando o alcance de ataque de suas forças armadas, informou o Politico.

O meio de comunicação, citando “seis pessoas com conhecimento das discussões,” afirmou que o movimento para fornecer suprimentos adicionais foi motivado por preocupações entre as principais autoridades ucranianas de que a Rússia está reunindo forças antes de uma grande ofensiva de inverno.

O relatório do Politico alega que o governo Biden está atualmente considerando a possibilidade de fornecer a Kiev, entre outras coisas, bombas de pequeno diâmetro lançadas do solo e munições de alta precisão com alcance de 150 km (94 milhas). Também está em consideração, de acordo com o artigo, a entrega de kits conjuntos de munição de ataque direto, que são usados ​​para converter munições aéreas não guiadas em bombas inteligentes.

Essas entregas seriam adicionais aos planos existentes para o envio de sistemas de defesa aérea Patriot, informou o Politico. Vários meios de comunicação dos EUA indicaram que esses planos estão nos estágios finais.













Enquanto isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na quarta-feira que a Rússia certamente visaria esses sistemas de mísseis na Ucrânia, caso fossem implantados lá.

Na quinta-feira, o secretário de imprensa do Pentágono, brigadeiro-general Patrick Ryder, anunciou a expansão de um programa de treinamento para militares ucranianos em uma base dos EUA em solo alemão. Espera-se que o número de soldados que comparecem lá a cada mês suba para cerca de 500.

Nos últimos dias, altos funcionários ucranianos – incluindo o principal comandante militar do país, general Valery Zaluzhny, e o ministro das Relações Exteriores Dmitry Kuleba – expressaram preocupação de que a Rússia pudesse lançar uma ofensiva massiva já no próximo mês. Zaluzhny não descartou uma nova tentativa das forças de Moscou de tomar a capital ucraniana, Kiev.

Ele também pediu ao Ocidente que forneça mais armamento à Ucrânia, dizendo que seriam necessários 300 tanques adicionais, até 700 veículos de combate de infantaria e 500 obuses para repelir as forças russas.

Embora os EUA já tenham fornecido à Ucrânia sistemas de defesa aérea NASAMS de curto alcance, Kiev tem solicitado especificamente baterias Patriot desde outubro, quando a Rússia iniciou ataques maciços de mísseis e drones contra a infraestrutura crítica do país. Moscou disse que a nova estratégia surgiu em resposta aos ataques da Ucrânia à infraestrutura russa, incluindo a Ponte da Crimeia.

Em setembro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou Washington que “cruzaria a linha vermelha e se tornaria uma parte real do conflito,” caso forneça à Ucrânia mísseis de longo alcance.