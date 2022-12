UE compra mais produtos russos apesar das sanções – Putin – CMIO

O bloco tem impulsionado as compras da Rússia enquanto proíbe suas próprias exportações para o país, diz o presidente russo

Os países da UE aumentaram as importações de produtos russos este ano, apesar das inúmeras rodadas de sanções que o bloco introduziu contra Moscou, disse o presidente Vladimir Putin na quinta-feira.

Durante sua reunião com o Conselho de Desenvolvimento Estratégico e Projetos Nacionais, Putin argumentou que a UE continua consumindo produtos russos, mas evita fornecer seus próprios produtos à Rússia. Segundo o presidente, essa situação “não pode continuar indefinidamente” então a Rússia estará procurando novos parceiros.

“É interessante observar que, apesar das sanções, nos primeiros nove meses deste ano, as entregas de produtos básicos para a UE aumentaram 1,5 vezes. No total, as exportações aumentaram 42%, enquanto o superávit comercial aumentou 2,3 ​​vezes, para US$ 138 bilhões”, disse Putin.

O líder russo também detalhou as exportações globais de grãos do país, prevendo que chegarão a cerca de 50 milhões de toneladas em 2022. A Rússia planeja fornecer outros 4-5 milhões de toneladas de grãos até o final do ano, disse ele, observando que as exportações de minerais fertilizantes já ultrapassou 25 milhões de toneladas.

