Coreia do Norte testa 'motor de combustível sólido' para desenvolver nova arma estratégica

De acordo com a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, o teste, de importância estratégica, foi realizado no Campo de Lançamento de Satélites de Sohae e foi observado por Kim Jong-un.

Segundo a mídia, os resultados do teste demonstraram cientificamente que todos os índices técnicos, incluindo o empuxo do motor, impulso específico, função de combustão, duração e a função de controle do vetor de empuxo, condizem com o projeto, demonstrando sua confiabilidade e estabilidade.