França condena oito por ataque em Nice – CMIO

O EI reivindicou a responsabilidade pelo terrível ataque, declarando que Lahouaiej-Bouhlel “um dos soldados do Estado Islâmico.”

O juiz presidente Laurent Raviot disse que o ataque “uma óbvia inspiração jihadista”, apontando para o interesse de Lahouaiej-Bouhlel no Islã radical e sua determinação de matar o maior número possível de pessoas. No entanto, não havia nenhuma evidência que pudesse realmente ligá-lo ao grupo terrorista.

Os parentes do agressor o descreveram como um homem com sérios problemas psicológicos, obcecado por sexo e propenso à violência, que só se interessou pelo Islã no mês anterior. Investigadores franceses disseram que ele “auto-radicalizado” assistindo a vídeos jihadistas online.

O julgamento de Nice começou em setembro no Palais de Justice, em Paris, com um dos réus sendo julgado à revelia. O local foi o mesmo tribunal usado para os julgamentos de terroristas envolvidos na série de ataques de novembro de 2015, que matou 130 pessoas em toda a capital francesa, a maioria delas no teatro Bataclan.