Jack Dorsey responde aos arquivos do Twitter – CMIO

“Os ataques atuais contra meus ex-colegas podem ser perigosos e [don’t] resolver qualquer coisa. Se você quiser culpar, direcione-o para mim e minhas ações, ou a falta delas,” ele continuou, também insistindo “não houve más intenções ou agendas ocultas” por trás das decisões mais controversas do Twitter e que a empresa “agimos de acordo com as melhores informações que tínhamos na época.”

A postagem do blog de terça-feira também incluiu uma longa seção de aviso de “centralizado” poder sobre a internet, afirmando que as plataformas de mídia social devem permanecer “resiliente ao controle corporativo e governamental” enquanto sugeria que o Twitter falhou em fazê-lo sob sua supervisão.













O ex-CEO, que deixou o cargo em novembro de 2021, disse que dá as boas-vindas ao “nova reinicialização” trazido pelo novo proprietário do Twitter, o empresário bilionário Elon Musk, expressando esperanças de que o site se torne “desconfortavelmente transparente.” No entanto, ele argumentou que os arquivos do Twitter deveriam ter sido divulgados “estilo Wikileaks”, ou na íntegra, em vez de vazar para jornalistas selecionados pela nova administração do site.

Liderados pelos repórteres Matt Taibbi e Bari Weiss, os documentos foram publicados de forma contínua com a bênção de Musk, lançando luz sobre uma série de decisões controversas tomadas pela empresa. Até agora, cinco parcelas se tornaram públicas, incluindo material sobre a suspensão de Trump, a estreita cooperação do Twitter com as agências de inteligência dos EUA, a prática de banimento das sombras, bem como uma proibição em todo o site de uma reportagem do New York Post sobre os negócios estrangeiros de Hunter Biden. , filho do presidente Joe Biden.