Casa Branca esnoba questões sobre doações do fundador da FTX – CMIO

Quando um jornalista no briefing observou que Biden e legisladores de ambos os principais partidos haviam recebido fundos de Bankman-Fried e perguntou se a Casa Branca pediria a outros políticos que devolvessem o dinheiro, Jean-Pierre novamente rejeitou a pergunta.

“Eu simplesmente não posso falar sobre isso daqui. Até [Biden’s] opinião, mesmo os pensamentos dele sobre as contribuições, doações, não posso falar disso daqui”, ela disse.













Antes da recente implosão de sua empresa de comércio de criptomoedas, a FTX, Bankman-Fried era um grande incentivador democrata, doando US$ 52.800 para a campanha presidencial de Biden em 2020 e quase US$ 40 milhões para candidatos democratas durante as eleições de meio de mandato em novembro, de acordo com a Comissão Eleitoral Federal. . Ele também fez contribuições para os republicanos nas eleições intermediárias, embora fossem muito menores, totalizando pouco mais de $ 250.000.

O comerciante de 30 anos foi preso nas Bahamas na segunda-feira a pedido do governo dos EUA e agora enfrenta uma acusação de múltiplas acusações ligadas à sua conduta como executivo-chefe da FTX, incluindo acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração. cometer uma série de outros crimes, como violações de financiamento de campanha. Quatro das acusações acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Além de supostamente fraudar clientes da FTX, Bankman-Fried também é acusado de canalizar milhões de dólares em contribuições de campanha para candidatos políticos durante as eleições de meio de mandato e, em seguida, tentar ocultar a origem do dinheiro. Ele enfrenta acusações de fraude separadas apresentadas na terça-feira pela Securities and Exchange Commission, que diz que o ex-CEO enganou os investidores em quase US$ 2 bilhões.

Bankman-Fried, por sua vez, negou ter cometido fraude, afirmando que apenas “estragado” e “cometi muitos erros” enquanto estava no comando da FTX, que já foi uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.