Suspeito de Lockerbie foi ‘sequestrado’ e transferido para os EUA – mídia – CMIO

A apreensão de um ex-agente de inteligência da Líbia levantou preocupações sobre o estado de direito

O suspeito do atentado de Lockerbie, Mohammed Abouagela Masud, teria sido sequestrado por uma notória milícia líbia em nome de Washington e levado à força para os EUA – sem mandado ou extradição formal – para ser julgado por seu suposto papel na queda do voo 103 da Pan Am sobre a Escócia em 1988 .

Analistas levantaram preocupações de que, ao fazer parceria com uma milícia brutal em uma apreensão extrajudicial, os EUA possam prejudicar os esforços para promover o estado de direito na Líbia, informou o The Guardian na terça-feira. O ex-agente de inteligência é acusado de construir a bomba que derrubou o Boeing 747, matando 270 pessoas.

Masud foi sequestrado em sua casa no mês passado por homens armados leais ao comandante da milícia Abdel Ghani al-Kikli, disse o The Guardian. Ele foi então transferido para um segundo grupo de milícias, que o deteve por duas semanas antes de entregá-lo a agentes americanos. O doente de 75 anos compareceu brevemente ao tribunal na segunda-feira em Washington.













“Os EUA têm a ideia de que não há moratória para perseguir os responsáveis ​​por crimes contra a América… Tim Eaton, especialista em Líbia da Chatham House em Londres, disse ao The Guardian. “O discurso é pela democracia, responsabilidade e transparência. Seria muito difícil dizer que este foi um processo responsável e transparente.”

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse a repórteres na segunda-feira que a prisão e transferência de Masud foi feita em um “maneira legal de acordo com os procedimentos estabelecidos.” O Guardian disse que ele estava na prisão por acusações não relacionadas até cerca de seis meses atrás e poderia ter sido facilmente transferido para os EUA na época. Masud “Estava em casa. Não havia nenhum mandado para ele ou qualquer coisa dessa natureza. Os americanos sabiam disso, é claro. um oficial líbio disse ao jornal.

De acordo com autoridades americanas, Masud confessou ter construído a bomba e ter trabalhado com dois co-conspiradores para realizar o ataque, operando sob as instruções da inteligência líbia.