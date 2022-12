Projeto de lei bipartidário busca proibição do TikTok nos EUA – CMIO

Plataformas de mídia social com vínculos com “nações adversárias” seriam cortadas de empresas sediadas nos EUA sob a lei proposta

Um grupo bipartidário de legisladores dos EUA busca banir o TikTok e outras redes que acreditam ser uma ameaça à segurança nacional. As empresas podem ser impedidas de ter qualquer interação com empresas ou organizações americanas.

O projeto de lei, chamado de ‘Lei ANTI-SOCIAL do PCCh’, foi apresentado no Senado na terça-feira por Marco Rubio, um senador republicano da Flórida. Um projeto de lei complementar da Câmara foi patrocinado pelo representante republicano de Wisconsin, Mike Gallagher, e pelo representante democrata de Illinois, Raja Krishnamoorthi.

O projeto de lei identifica especificamente o TikTok e seu proprietário, ByteDance, como sujeitos à proibição proposta, mas se aplicaria a qualquer grande rede de mídia social com vínculos com “nações adversárias”, incluindo China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. O limite para inclusão na lista negra foi estabelecido em 10% do capital votante pertencente a uma entidade em um desses países.

Os patrocinadores justificaram a proibição de “todas as transacções” pelo risco de que governos estrangeiros possam usar os aplicativos para espionar cidadãos americanos e manipular o fluxo de informações que recebem.













“Permitindo [TikTok] continuar a operar nos EUA seria como permitir que a URSS comprasse o New York Times, o Washington Post e as principais redes de transmissão durante a Guerra Fria”. disse Gallagher.

Ele e Rubio anunciaram pela primeira vez o próximo projeto de lei em um artigo do Washington Post publicado no mês passado, no qual atacaram o governo do presidente Joe Biden por supostamente não agir contra ‘a ameaça chinesa’.

Em 2020, o então presidente Donald Trump emitiu uma ordem executiva para a ByteDance vender ou desmembrar seu negócio TikTok nos EUA. Seguiu-se uma longa batalha judicial e várias rodadas de negociação. O governo Biden revogou a ameaça de sanções de Trump, mas manteve a pressão. Um acordo sobre como o TikTok pode operar nos EUA de uma maneira que Washington considere segura está em fase final de negociações no momento.

“É preocupante que, em vez de encorajar o governo a concluir sua revisão de segurança nacional do TikTok, alguns membros do Congresso tenham decidido pressionar por uma proibição politicamente motivada que não fará nada para promover a segurança nacional dos Estados Unidos”, disse. disse um porta-voz do TikTok, reagindo ao novo projeto de lei.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Facebook chega a acordo sobre rastreamento de usuários

A proibição total do TikTok nos EUA é um “cenário possível, mas não o mais provável”, Analistas do Bank of America disseram, conforme citado pela CNBC na semana passada. Concorrentes norte-americanos, como Meta e Google, seriam os que mais se beneficiariam com isso, acrescentaram.