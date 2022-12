Trump processa Conselho do Prêmio Pulitzer – Fox News – CMIO

O ex-presidente afirma que o prêmio de 2018 foi para meios de comunicação que mentiram para os americanos em sua cobertura do ‘Russiagate’

O Conselho do Prêmio Pulitzer concedeu um prestigioso prêmio de jornalismo dos EUA a meios de comunicação que enganavam os americanos, Donald Trump alegou em um processo de difamação contra o órgão.

A Fox News afirmou que a reclamação legal do ex-presidente dos EUA se concentra na cobertura do New York Times e do Washington Post sobre o suposto ‘conluio’ entre Trump e a Rússia durante a campanha eleitoral presidencial de 2016.

Em um relatório na terça-feira, a Fox News disse que teve acesso ao processo movido pela equipe de Trump no Condado de Okeechobee, Flórida, no mesmo dia. De acordo com o artigo, o documento descreve a decisão do conselho de 2018 de premiar o Times e o Post como tendo sido baseada em um “conexão comprovadamente falsa.”

A propagação do “Fraude de conluio na Rússia” narrativas na mídia dos EUA levaram a um “tremendo mal-entendido” entre um “grande faixa de americanos,” os queixosos argumentaram.













O Conselho do Prêmio Pulitzer, por sua vez, premiou os dois veículos por “mentindo para o público americano,” afirma o processo, conforme citado pela Fox News.

A equipe de Trump teria apontado que o procurador especial Robert Mueller não conseguiu encontrar evidências de conluio, enquanto um relatório do inspetor-geral do DOJ sugeriu prevaricação por parte de investigadores federais que investigavam o Russiagate.

Tudo isso, de acordo com a denúncia citada pela Fox News, provou que toda a história era falsa.

No entanto, o Conselho do Prêmio Pulitzer manteve sua decisão anterior, publicando uma declaração no início deste ano na qual insistia que análises independentes da cobertura do Times e do Post descobriram que todos os fatos apresentados pelos veículos eram verdadeiros, apesar das revelações subsequentes.

O ex-presidente teria descrito esta declaração como tendo sido divulgada “com malícia real e com a intenção de prejudicar o presidente Trump e sua reputação.”

A Fox News informou que Trump está pedindo indenização ao conselho “em valor a ser provado em juízo.”