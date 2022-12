Um jurista do Reino Unido anteriormente envolvido no julgamento do líder sérvio-bósnio Radovan Karadzic está liderando um programa do governo britânico para treinar cerca de 90 juízes ucranianos sobre como conduzir julgamentos de tropas russas por supostos crimes de guerra, informou a Sky News.

O primeiro grupo de juízes recebeu aulas em um “localização secreta na região” na semana passada, de acordo com o jornal Wedensday. O programa educacional faz parte de um investimento de £ 2,5 milhões (US$ 3 milhões), disse o veículo.

Victoria Prentis, que foi nomeada procuradora-geral no final de outubro, deu uma prévia do programa no The Times no início deste mês. Ela disse que sua contraparte ucraniana estava enfrentando “um catálogo horripilante de crimes de guerra, com mais de 43.000 casos registrados” e prometeu seu apoio em “navegação” eles.

Falando à Sky News sobre a iniciativa, ela a divulgou como uma forma de dissuasão aos militares russos.

“Esses 90 juízes voltarão depois de um treinamento realmente intensivo, aptos a administrar melhor esses tribunais”, disse. ela adicionou.

O programa é liderado por Sir Howard Morrison, um veterano advogado britânico, que foi nomeado conselheiro do procurador-geral ucraniano em março. Ele expressou esperança de que figuras importantes na liderança russa possam ser processadas pela Ucrânia, assim como o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic e os líderes sérvios da Bósnia foram pelo tribunal especial para a ex-Iugoslávia (TPIJ).













“Disseram-me … que nunca tentaríamos [Slobodan] Milosevic, [Radovan] Karadzic ou [Ratko] Mladic, e tentamos todos os três”, ele disse à Sky News. “Então você não sabe como os ventos políticos mudarão de direção no futuro.”

Morrison estava entre os juízes no julgamento de Karadzic, que acabou sendo condenado por genocídio e outros crimes graves pelo tribunal.

Moscou acusou os apoiadores estrangeiros de Kiev de fechar os olhos para evidências de crimes de guerra cometidos por tropas ucranianas, incluindo vários incidentes de tortura de prisioneiros de guerra russos, que foram capturados por câmeras.

O Kremlin também diz que os ataques indiscriminados de Kiev contra alvos civis em Donbass foram uma das principais razões para sua decisão em fevereiro de enviar tropas para a Ucrânia. Na semana passada, a Rússia entregou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU acusando a Ucrânia de bombardear áreas residenciais usando as armas que recebeu de nações como os EUA e o Reino Unido.