Facebook acusado de amplificar discurso de ódio na África — CMIO

Peticionários no Quênia entraram com uma ação contra a Meta Platforms, exigindo US$ 2 bilhões em restituição

Um grupo de pesquisadores etíopes, juntamente com ativistas de direitos humanos do Quênia, entrou com uma ação contra a proprietária do Facebook, Meta Platforms, acusando a gigante da tecnologia de amplificar o discurso de ódio e incitar a violência no site.

Arquivado no Supremo Tribunal do Quênia na terça-feira, a petição constitucional afirma que o algoritmo de recomendações do Facebook ampliou postagens violentas e contribuiu para a sangrenta guerra civil em andamento na Etiópia. Algumas dessas mensagens supostamente resultaram no assassinato do professor de química Maereg Amare – o pai de um dos queixosos, de acordo com a organização legal sem fins lucrativos Foxglove, que está fornecendo suporte para o caso.

“Meu pai foi morto porque postagens publicadas no Facebook o identificaram, acusaram-no falsamente, vazaram o endereço de onde ele mora e pediram sua morte”, disse. O filho de Maereg, Abrham, escreveu em uma declaração juramentada vista pela Bloomberg News.

Ele acrescentou que denunciou a postagem odiosa ao Meta, mas não recebeu resposta até mais de uma semana após o assassinato de seu pai. Em sua resposta, o Facebook afirmou que a postagem seria removida por violar os padrões da comunidade, disse ele.

Os peticionários argumentam que o público precisa ser protegido do Facebook “lamentável falha em abordar a violência em sua plataforma” e seu algoritmo de recomendação de conteúdo que “promove e prioriza a incitação ao ódio e conteúdo perigoso.”

“Conteúdo que promove a violência pode e se traduz em violência off-line,” os documentos do tribunal afirmam.













A Meta respondeu às alegações alegando que trabalha com organizações locais da sociedade civil e instituições internacionais na Etiópia para fazer cumprir suas regras contra o discurso de ódio e incitações à violência na plataforma.

Os peticionários, no entanto, entendem que a empresa deveria investir mais fortemente na moderação de conteúdo com foco na África, América Latina e Oriente Médio, especialmente em países que são “vulnerável à guerra, conflito, limpeza étnica e genocídio”.

Para isso, exigem que a Meta proporcione melhores salários e condições de trabalho aos moderadores de conteúdo voltados para essas regiões, além de estabelecer um fundo de restituição de US$ 2 bilhões para as vítimas de ódio e violência incitadas na plataforma.

Alegações semelhantes contra a Meta foram feitas no ano passado, quando a gigante da mídia social foi processada em US$ 150 bilhões por seu papel na incitação à violência em Mianmar que contribuiu para o genocídio dos rohingyas.